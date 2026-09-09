Belçika, 28 Eylül Pazartesi günü Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda Fransa'yı ağırlayacak. İki takım, bir hafta sonra Saint-Denis'teki Stade de France'ta rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek. Her iki maç da İtalya ve Türkiye'nin de yer aldığı zorlu A Ligi, A1 Grubu fikstürünün bir parçası. Fransa-Belçika derbisi ise iki ülke arasındaki geçmiş nedeniyle her zaman ekstra bir önem taşıyor.

GOAL, fiyatlar, bilet durumu ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere Belçika-Fransa maçının biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Belçika - Fransa UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Belçika - Fransa maçı, Brüksel'deki Koning Boudewijnstadion'da oynanacak. Başlama saati ise henüz doğrulanmadı.

UEFA Nations League A - Hafta 2 28 Eyl 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Belçika - Fransa biletleri nereden alınır?

Brüksel ayağı için biletler ilk olarak Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu'nun resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunuluyor. Kalan biletler genel satışa çıkmadan önce öncelik genellikle üyelere veriliyor. Saint-Denis'teki rövanş için ise Stade de France üzerinden doğrudan satış da dahil olmak üzere Fransa Futbol Federasyonu'nun (FFF) resmi kanalları ilk başvuru noktası konumunda.

Bu eşleşme için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta var:

Resmi genel satış – üye önceliği pencereleri kapandıktan sonra açılır, genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte

Sınırlı bulunabilirlik – Brüksel ayağı için resmi listelerde biletlerin yalnızca küçük bir kısmının kaldığı görülüyor ve talep hızla artıyor

Garantili transferler – StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından güvence altına alınır; bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününe zamanında ulaşacağı konusunda güven verir

İkincil pazar – resmi sitedeki ilanlar tükendiyse StubHub başvurulacak yer olarak öne çıkıyor

Brüksel ayağındaki biletler çok hızlı tükendiği için, bu derbinin her iki maçı için de erken rezervasyon şiddetle tavsiye ediliyor.

Belçika - Fransa biletleri ne kadar?

Brüksel ayağının resmi fiyatları, Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu'nun bilet satış kanalları üzerinden belirleniyor. Kontenjan sürdüğü sürece standart koltuklardan premium kategorilere kadar tüm seçenekler nominal fiyat üzerinden sunuluyor. Saint-Denis ayağında da aynı şekilde FFF ve Stade de France'ın resmi fiyatlandırması geçerli olacak.

En ucuz koltuklar (Brüksel): yaklaşık 50 €'dan başlıyor, genellikle Kral Baudouin Stadyumu'nda kalelerin arkasındaki üst tribünlerde yer alıyor

Orta fiyatlı koltuklar (Brüksel): orta saha çizgisi boyunca merkezi konumda, belirgin şekilde daha yüksek fiyat seviyesinde

Saint-Denis rövanşı: Stade de France'taki fiyatların, bu karşılaşmanın derbi niteliği nedeniyle benzer şekilde seyretmesi bekleniyor; maça yaklaştıkça talep de artıyor

Yüksek talep gören her derbide olduğu gibi, fiyatlar da hızla değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız koltuğunuzu geç olmadan garantilemek genellikle daha güvenli bir seçenek olur.

Belçika - Fransa UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Belçika - Fransa form durumu

Belçika bu maça son beş karşılaşmasında aldığı üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgiyle çıkıyor. Son maçında Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 2-1 kaybetti. Bundan önce ABD'yi 1-4 mağlup etti ve Senegal karşısında 3-2 kazandı. Yeni Zelanda'yı 1-5 yendiği maç ise bu süreçteki en ikna edici sonucu oldu. İran ile golsüz berabere kalarak beş maçlık seriyi tamamladı. Belçika bu maçlarda 11 gol atarken sekiz gol yedi.

Fransa'nın son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgi çıktı. Son sonucu, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye karşı alınan 4-6'lık yenilgi oldu. Üçüncülük play-off'unda da İspanya'ya 0-2 kaybetti, ancak daha önce Fas (2-0), Paraguay (1-0) ve İsveç (3-0) karşısında aldığı galibiyetler maçları kontrol etme kapasitesini gösterdi. Fransa bu beş karşılaşmada 10 gol atıp sekiz gol yedi.

Belçika - Fransa: Son kafa kafaya rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Ekim 2024'te Brüksel'de oynanan bir UEFA Uluslar Ligi A maçında Fransa'nın 1-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Son beş randevuda Fransa dört, Belçika ise bir kez kazandı. Belçika'nın tek galibiyeti, ters eşleşmede Fransa'nın 0-1 kazandığı belirtilen 2018 Dünya Kupası yarı finalinde geldi. Son dönemde iki ülke arasındaki rekabette baskın taraf Fransa oldu.



