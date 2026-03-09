Belçika Dünya Kupası 2026 biletleri nasıl satın alınır: Tarihler, maçlar, fiyatlar ve daha fazlası

Belçika, son on yılda dikkate alınması gereken bir güç haline geldi ve 2018 Dünya Kupası'nda 3. sırada bitirmek de dahil olmak üzere dört büyük futbol turnuvasında en az çeyrek finale yükseldi. Bu yaz da yine ilerlemeyi hedefliyorlar ve maç biletlerini şimdiden rezerve edebilirsiniz.

Vincent Kompany, Eden Hazard ve Dries Mertens gibi oyuncular futbolu bırakmış olabilir, ancak mevcut Belçika kadrosunda hala parlak yetenekler var. Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ve diğerleri, Kuzey Amerika'daki taraftarları büyülemeye ve Dünya Kupası'nı aydınlatmaya hazır.

Belçika, grup rakiplerine karşı stilini ortaya koyacak mı? Bunu öğrenmek için saha kenarında olabilirsiniz. GOAL, koltukları nasıl ayırtabileceğiniz ve fiyatları dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri size sunuyor.

FIFA Dünya Kupası 2026 ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

34 gün boyunca Kuzey Amerika'da 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

Belçika'nın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç (Yerel saat) Mekan Bilet 15 Haziran Pazartesi Belçika - Mısır (12:00) Lumen Field (Seattle) Bilet 21 Haziran Pazar Belçika - İran (12:00) SoFi Stadyumu (Inglewood) Bilet 26 Haziran Cuma Belçika - Yeni Zelanda (20:00) BC Place (Vancouver) Bilet



Belçikalı taraftarlar, dört yıl önce Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Takımda çok sayıda yetenekli hücum oyuncusu olmasına rağmen, gol atmakta başarısız olmuştu. Kanada ile oynanan zorlu açılış maçında, Michy Batshuayi'nin 44. dakikada attığı gol, iki takımı ayıran tek fark olmuştu.

Şaşırtıcı bir şekilde, bu Belçika'nın turnuvada attığı tek gol oldu. Kanada maçının ardından, Fas'a 2-0 yenildiler ve Hırvatistan ile 0-0 berabere kaldılar, bu da Kırmızı Şeytanlar'ın 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nın eleme aşamasından önce turnuvadan ayrılması anlamına geliyordu.

Dört yıl önceki dramatik eleme sonrasında Belçika, bu sefer fazla rahat davranamayacağını biliyor. Ancak kağıt üzerinde, Belçika daha kolay gruplardan birine düşmüş görünüyor, çünkü grupta yer alan rakiplerinin hiçbiri Dünya Kupası'nda galibiyet kaydetmemiş.

Rudi Garcia'nın takımının ilk rakibi Seattle'da Mısır olacak. 1934'te Dünya Kupası'na ilk kez katılan Mısır, şaşırtıcı bir şekilde bu turnuvaya dördüncü kez katılıyor.

Belçika, Mısır'ın öncü 30'lu yaşlarındaki oyuncuları Mo Salah ve Trezeguet'i yakından takip etmesi gerektiğini biliyor. Bu ikili, Dünya Kupası elemelerinde takımlarının attığı 20 golün 14'ünü kaydetti.

Garcia'nın takımı daha sonra Kaliforniya'ya giderek İran ile karşı karşıya gelecek. Team Melli, önceki altı Dünya Kupası katılımında da grup aşamasında elenmişti. Ayrıca Katar 2022'deki grup maçlarından birinde altı gol yediler.

Kırmızı Şeytanlar, Kanada topraklarında (Vancouver) Yeni Zelanda ile oynayacakları maçla grup aşamasını tamamlayacak. All Whites, 2010 yılında Dünya Kupası'na son kez katıldığında, grup maçlarının hepsinde berabere kalmış ve turnuvadan elenmişti.

Belçika Dünya Kupası 2026 biletleri nasıl satın alınır

Taraftarlar, Haziran ayında başlayacak turnuva öncesinde FIFA web sitesi üzerinden Belçika'nın oynayacağı maçların resmi biletlerini satın alabilirler.

"Visa Ön Satış Çekilişi" (Eylül), "Erken Bilet Çekilişi" (Ekim) ve "Rastgele Seçim Çekilişi" (Aralık/Ocak) gibi çeşitli satış aşamaları gerçekleştirilmiş olsa da, hala bilet seçenekleri mevcuttur.

Son Dakika Satış Aşaması

Turnuvaya yaklaşıldıkça (Nisan ayından itibaren), taraftarlar kalan biletleri ilk gelene ilk hizmet esasına göre satın alabilecekler. FIFA, kaç bilet satışa sunulacağı veya hangi maçlar için biletlerin satışa sunulacağı konusunda bir açıklama yapmadı, ancak biletlerin sınırlı sayıda olacağı ve hızlı bir şekilde tükeneceği tahmin ediliyor.

Bilet satın almak için resmi FIFA bilet satış portalını ziyaret etmeniz ve bir hesap açmanız gerekir. Ardından FIFA hesabınıza giriş yapıp biletlerin durumunu kontrol edebilirsiniz.

İkincil Pazar Yerleri

İlk satışların ötesinde, FIFA kendi resmi Yeniden Satış ve Değişim Pazarı'nı da işletmektedir. Bu, satılmış biletleri yeniden satmak veya satın almak isteyen taraftarlar için FIFA tarafından onaylanmış tek platformdur.

Yeniden satış platformundaki biletler, özellikle maçlar yaklaştıkça genellikle sınırlı ve düzensizdir, ancak birincil satış aşamaları dışında bilet satın almak için en güvenli seçenek olmaya devam etmektedir. Meksika'daki taraftarlar için, özel bir Değişim Pazarı (Mercado de Intercambio) aynı resmi güvenlik önlemleri altında yerel yeniden satış işlemlerini yürütmektedir.

FIFA'nın resmi satış dönemlerini kaçıranlar veya belirli tarihler veya şehirler için biletlere ihtiyaç duyanlar için, StubHub gibi ikincil bilet satış siteleri de Dünya Kupası biletlerini listeleyecektir. Bu platformlar daha fazla esneklik sunar, ancak talep odaklı yeniden satış pazarları nedeniyle genellikle çok daha yüksek fiyatlarla.

Belçika Dünya Kupası 2026 biletleri: Fiyatları ne kadar?

Belçika'nın FIFA Dünya Kupası 2026 grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki üst ve alt katlarda yer alır.

Kategori 1 alanları dışındaki üst ve alt katlarda yer alır. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde. Kategori 4: En uygun fiyatlı, diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahminler aşağıda gösterilmiştir:

Aşama Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 - 2.735 32 Turu 105 - 750 16 Turu 170 - 980 Çeyrek finaller 275 - 1.775 Yarı finaller 420 $ - 3.295 Final 2.030 $ - 7.875

Belçika Dünya Kupası 2026 konaklama biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren Belçika maçları için eksiksiz konukseverlik paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyisini yaşayabilirsiniz.

Paketler şu şekilde mevcuttur:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi ülke dışındaki herhangi bir takımın maçı (CAN, MEX, USA hariç)

32 Turu/16 Turu/Bronz Final: Herhangi bir 1 maç

Konaklama seçenekleri: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

1.400 ABD doları / kişi başı

Mekan Serisi

Seçtiğiniz mekanda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç dahildir

Tüm maç günleri ve aşamalar geçerlidir

Konaklama seçenekleri: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 8.275 ABD doları'ndan başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, takımınızı her erken aşama maçında izleyin.

3 grup aşaması maçı ve 1 32 tur maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için geçerli değildir

Konaklama seçenekleri: FIFA Pavyonu

6.750 ABD doları / kişi başı

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim de mevcuttur.

Belçika'dan Dünya Kupası'nda ne beklemeli?

Belçika, bir başka etkileyici Dünya Kupası eleme kampanyasının ardından bu yaz Kuzey Amerika'ya gelecek. Dördüncü kez üst üste, tek bir maç bile kaybetmeden eleme grubunu birinci sırada tamamladılar. Aslında, Dünya Kupası elemelerinde en son yenildikleri maça kadar gitmek için 2009 yılına kadar geri dönmek gerekiyor.

Kırmızı Şeytanlar, 10 maçın 9'unu kazanıp 43 gol attıkları 2018 gibi önceki eleme kampanyalarının zirvesine ulaşmamış olabilir, ancak Rudi Garcia'nın rehberliğinde ivmelerini korudular. Belçika, 2025'i dokuz maçlık yenilmezlik serisiyle tamamladıktan sonra 2026'ya yüksek bir moralle giriyor.

Kevin De Bruyne, en önemli anda bir kez daha Belçika için gol attı ve altı golle takımın en skorer oyuncusu oldu. Ancak Jeremy Doku, Youri Tielemans ve Hans Vanaken gibi birçok oyuncu da gol atarak ona yardımcı oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın maçları nerede oynanacak?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (iki şehir Kanada'da, üç şehir Meksika'da ve on bir şehir Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda görebilirsiniz: