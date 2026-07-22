Ittihad Kulübü'nün Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'ya alternatif transfer etme hayalleri, bir Alman devinin transfere dahil olması nedeniyle tehlikeye girdi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un, Club Brugge orta saha oyuncusu Nijeryalı Raphael Onyedika'yı bu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun baskı yaptığını söyledi.

İtalyan gazetecinin kişisel "X" hesabından paylaştığı tweete göre, Ittihad Kulübü de resmi bir teklif göndererek bu yaz transfer döneminde Onyedika'yı transfer etme yarışına girdi.

Belçikalı kulüp, takımla olan sözleşmesinin gelecek sezon sonunda bitmesi ve kış transfer döneminde yeni bir kulüple sözleşme imzalayabilecek olması nedeniyle Nijeryalı orta saha oyuncusunun bedelini yaklaşık 10 milyon euro olarak değerlendiriyor.

Ittihad, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'nun sözleşmesinin geçen sezon sonunda bitmesinin ardından ondan yararlanmama kararı almasının ardından orta sahaya yeni bir oyuncu transfer etmenin peşinde.

25 yaşındaki Onyedika, geçen sezon Club Brugge ile dikkat çekici performanslar sergiledi ve çeşitli kulvarlarda takımıyla 42 maça çıkarak 3 gol kaydetti, 2 gol de asist yaptı.