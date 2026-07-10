Belçika, Zeno Debast’ın forma durumu konusunda Sporting Portugal ile anlaşmazlığa düştü. Portekizli kulüp, bu defans oyuncusunun Dünya Kupası çeyrek finalinde forma giymesini yasakladı.

Geçtiğimiz Salı günü Belçika, ev sahibi ABD'yi 4-1 mağlup ederek muhteşem bir galibiyet elde etti. Böylece Kırmızı Şeytanlar, turnuvanın son sekiz takımına girmeyi başardı.

Çeyrek finalde Cuma akşamı İspanya ile karşılaşacaklar. Rudi García’nın takımı, Amadou Onana (ABD maçında çapraz bağ yırtığı geçirdi) ve kulübü tarafından sakat olduğu açıklanan Debast’tan yoksun olarak sahaya çıkmak zorunda kalacak.

Belçika Futbol Federasyonu (RFBA), yaptığı açıklamada olaylarla ilgili ayrıntılı bilgi verdi. “Debast, çeyrek finallerde forma giyemeyecek. Kulübü Sporting CP, oyuncuya tıbbi açıdan maçlara çıkacak kadar formda olmadığı bildirdi.”

“Bu değerlendirme, hem kendi sağlık ekibimizin hem de FIFA’nın sağlık ve sigorta yetkililerinin değerlendirmelerinden farklıdır.”

"Zeno şu anda RFBA’nın Performans Geliştirme biriminin gözetiminde bireysel antrenman yapıyor," diyerek federasyon açıklamasını sonlandırdı. Görünüşe göre Debast bu Dünya Kupası’nda sahaya çıkamayacak.