Fas kökenli Belçikalı tekvandocu 21 yaşındaki Sarah Chaari, 2026 Belçika Ulusal Spor Liyakat Ödülü'nü kazanarak tarihi bir başarı elde etti ve Avrupa ile dünya arenasındaki üstün başarıları sayesinde bu onuru kazanan ilk tekvandocu oldu.

Belçika'nın "Star Sports" kanalının haberine göre Chaari, ödülü olağanüstü bir sezonun ardından aldı. Sporcu bu sezonda Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 73 kilogram altı Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıktı, ardından Tayvan'da gerçekleştirilen Dünya Açık Şampiyonası'nın altın madalyasını da başarılarla dolu siciline ekledi.

Ödül, genç sporcunun tekvando branşında ulaştığı konumu yansıtıyor. Chaari, dünya şampiyonasında biri 2022'de 62 kilogram altında, diğeri 2025'te 73 kilogram altında olmak üzere iki unvanın da yer aldığı siciliyle dünyanın öne çıkan isimleri arasında kendisini kabul ettirdi.

Chaari ayrıca Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 67 kilogram altı kategorisinde bronz madalya kazandı, aynı yıl aynı kiloda Avrupa Şampiyonası'nı da elde etti. Bunun yanı sıra 2023 Avrupa Oyunları'nda 62 kilogram altında altın madalyanın sahibi oldu.

Ulusal Spor Liyakat Ödülü'nün tarihi 1928 yılına uzanıyor. Ödül, olağanüstü başarılarına karşılık bir Belçikalı sporcuya veya takıma veriliyor ve bir kişinin kariyeri boyunca ödülü birden fazla kez kazanamaması şartı bulunuyor.

Chaari'yi 2026 sürümünün kazananı olarak 14 üyeli bir jüri seçti. Jüride eski şampiyonlar ile Belçika spor camiasının önemli isimleri yer aldı; bunlardan 7'si daha önce ödülü kazanmıştı.

Chaari'nin kazanması, son yıllarda ödülün sicilinde kadın sporcuların varlığının bir devamı niteliğinde. Ödülü 2024'te Belçikalı bisikletçi Lotte Kopecky, 2025'te ise basketbolcu Emma Meesseman kazanmıştı. Fas kökenli şampiyon böylece kadınların zafer serisini sürdürdü ve dikkat çeken sportif kariyerine yeni bir sayfa ekledi.