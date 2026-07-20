Belçika, bu Hollandalıyı yeni milli takım teknik direktörü olarak destekliyor

De Telegraaf gazetesinin haberine göre, Mark van Bommel, Belçika’nın yeni milli takım teknik direktörü olmak için en güçlü aday. Belçika Futbol Federasyonu (KBVB) çevresindeki kaynaklara göre, 49 yaşındaki Hollandalı teknik adam, Rudi Garcia’nın yerine Kırmızı Şeytanlar’ın başına geçecek adaylar listesinin en başında yer alıyor.

KBVB, Garcia'nın ayrılmasının ardından hızlı bir şekilde harekete geçmek istiyor ve Van Bommel'i ideal halef olarak görüyor. Eski Hollanda milli futbolcu bu haberlere yorum yapmak istemese de, birçok kaynak onun adının ciddi bir şekilde gündemde olduğunu doğruluyor.

Van Bommel, Royal Antwerp’teki başarılı dönemi sayesinde Belçika’da mükemmel bir üne sahip. 2023 yılında kulübü 1957’den bu yana ilk lig şampiyonluğuna taşıdı ve ayrıca Belçika Kupası’nı da kazanarak çifte kupayı elde etti. Bir yıl sonra ise Belçika Süper Kupası’nı da kazandı.

Antrenörlük kariyeri, gençlik ve milli takımlarda çeşitli yardımcı antrenörlük görevlerinin ardından başladı. 2017’de PSV U19 takımının baş antrenörü oldu, ardından bir yıl sonra A takıma terfi etti. Van Bommel, Eindhoven’da toplam 75 maçta takımın başında yer aldı. İlk sezonunda PSV, lig şampiyonluğunu kıl payı kaçırırken, ikinci yılında ise beklenenin altında kalan sonuçlar nedeniyle görevinden alındı.

PSV’den ayrıldıktan sonra Van Bommel, VfL Wolfsburg’a geçti. Ardından Marc Overmars, 2022 yazında onu Royal Antwerp’e transfer etti ve bu işbirliği hemen başarılı oldu. Belçika’daki performansları, teknik direktör olarak statüsünü daha da güçlendirdi.

Antwerp’ten ayrılmasından bu yana Van Bommel, yurt içi ve yurt dışından gelen birçok teklifi geri çevirdi. Almanya, İspanya ve İtalya gibi ülkelerden kulüpler ilgi gösterdi, ancak teknik direktöre göre doğru bir fırsat ortaya çıkmadı. Bu nedenle son iki yıldır bilinçli olarak teknik direktörlük mesleğinden uzak durdu.

Van Bommel, KBVB ile gerçekten bir anlaşmaya varırsa, ilk kez milli takım teknik direktörü olarak göreve başlayacak. Böylece, 2010 yılında Hollanda milli takımını Dünya Kupası finaline taşıyan kayınpederi Bert van Marwijk’in izinden gitmiş olacak.

Belçika, hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası kampanyasının ardından Garcia ile yollarını ayırmaya karar verdi. Kırmızı Şeytanlar çeyrek finale yükselmiş olsa da, sergilediği oyun sık sık hayal kırıklığı yarattı.

Mısır ve İran ile berabere kalınan maçlar Garcia’ya sert eleştiriler getirirken, Senegal ile oynanan son 16 turu maçında da Belçika elenmekten kıl payı kurtuldu. İlk gerçek dev rakip olan İspanya karşısında ise nihayet perde indi.