Belçika bu durumu öylece kabul etmiyor ve FIFA’ya karşı derhal harekete geçiyor

Belçika, FIFA’nın Folarin Balogun’u Dünya Kupası sekizinci final maçı için cezalandırmama kararına karşı harekete geçti. Belçika Futbol Federasyonu’nun (RBFA) avukatları, bu kararın gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama talep etti. The Athletic’in haberine göre, federasyon ayrıca FIFA’nın resmi raporlarını incelemek istiyor.

Pazar akşamı FIFA, ABD ile Bosna-Hersek (2-0) arasındaki maçta kırmızı kart gören Balogun’un, Belçika ile oynanacak sekizinci final maçında cezalandırılmayacağını ani bir şekilde duyurdu.

Gazeteci Ben Jacobs ve The New York Times’a göre bu karar, Başkan Donald Trump’ın FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya yaptığı bir telefon görüşmesinin sonucu olarak alındı.

Belçika, aynı akşam uzun bir açıklama yayınlayarak FIFA’nın bu kararına karşı adımlar atılacağını açıkça belirtti.

İlk adım şimdi atıldı. The Athletic’e göre Belçika, bu kararın tam ve şeffaf bir şekilde açıklanmasını talep etti. Ayrıca RBFA’nın avukatları, hakem komisyonunun raporunu görmek istiyor.

Ancak FIFA, raporu yayınlamamaya da karar verebilir. Maçın Hollanda saatiyle gece saat 02.00’de oynanacağı için Belçika’nın acele etmesi gerekecek.