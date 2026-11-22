Désiré Doué cumartesi günü zorlu bir gece geçirdi. Nice karşısında (2-3) gol attıktan sonra sağ dizinden ciddi şekilde sakatlanan Fransız milli futbolcu, sedyeyle oyundan çıkarıldı.

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Paris Saint-Germain, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Désiré Doué, takımının cumartesi günü Ligue 1 kapsamında Nice ile oynadığı maçta sağ dizindeki ön çapraz bağını kopardı. Oyuncunun bu ay sona ermeden ameliyat olması planlanıyor."

Sağ dizindeki ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle eski Rennes oyuncusu en az altı ay sahalardan uzak kalacak ve böylece bu sezonu kapatmış olacak.

Ancak 21 yaşındaki oyuncu için o zorlu gecede sürprizler bununla bitmedi.

"Le Parisien" gazetesinin haberine göre Désiré Doué, maçın ardından gece yarısı evine döndüğünde evini polislerle çevrili buldu.

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Haberlere göre birkaç hırsız, oyuncunun Orgeval'deki (Yvelines) evinin bahçesine girdi ve evde birilerinin bulunduğunu fark eder etmez kaçtı.

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Yerel gazete ayrıca zorla girildiğine dair herhangi bir iz bulunmadığını ve eve yönelik hırsızlık girişiminin son anda başarısız olduğunu aktardı.

Doué: Fransa'nın en parlak yeteneklerinden biri

Doué, son dönemde Avrupa sahnesinde kendini kabul ettirmeyi başaran en parlak Fransız yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Rennes forması altında umut vadeden bir oyuncuyken, 2024 yazında kendisini kadrosuna katan Paris Saint-Germain'in projesinde etkili isimlerden birine dönüştü. Bu transfer, Paris ekibinin oyuncunun teknik becerilerine ve gelecekteki potansiyeline duyduğu büyük güveni yansıtıyordu.

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Opta verilerine göre Doué, kariyeri boyunca Ligue 1'de 121 maça çıktı, 22 gol attı ve 16 asist yaptı. 2026-2027 sezonunda ise ligde 10 maçta 571 dakika süre aldı, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Oyuncu geçen sezon ligde 23 maça çıkmış, 7 gol ve 4 asist kaydetmişti.

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Doué'nin önemi kulübündeki performansıyla sınırlı kalmadı. Gerek kanatlarda gerekse orta sahada olmak üzere birden fazla hücum pozisyonunda görev yapabilmesi, üstün bireysel becerileri ve topla ya da topsuz hızlı hareket kabiliyeti sayesinde Fransa Milli Takımı'nın güvendiği isimlerden biri haline geldi.

Geçen sezon dikkat çekici performanslar sergileyen oyuncu, Paris Saint-Germain'in Avrupa'daki başarılarına, özellikle üst üste iki sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına katkıda bulundu. Böylece oyuncularının esnekliğine ve maç içinde hücum rollerini değiştirebilmelerine önem veren İspanyol teknik direktör Luis Enrique'nin planlarında önemli bir yer edindi.

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Doué, Mayıs 2025'te Münih'te Inter karşısında oynanan ve 5-0 kazanılan Şampiyonlar Ligi finalinde attığı iki golle gecenin yıldızı olmuştu. Oyuncu ayrıca Angers karşısında lig şampiyonluğunu getiren golü de kaydetmişti.

Son gelişmeler, Paris Saint-Germain teknik ekibini ek bir zorlukla karşı karşıya bırakıyor. Zira takım, geçen ekim ayında Barcelona maçında dizinden sakatlanan Gürcü futbolcu Khvicha Kvaratskhelia'dan yoksun kaldığı için hücum hattında halihazırda önemli eksiklerle mücadele ediyor.

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Bu doğrultuda Paris ekibinin, hücum hattındaki iki yıldızının yokluğunu telafi etmek için ocak ayında açılacak kış transfer döneminde güçlü bir şekilde harekete geçmesi bekleniyor.