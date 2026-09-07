Joy Elit Ligi'nin üçüncü haftasında birçok sürprize tanık olundu. Zirvedeki üç kulüp şok sonuçlarla karşılaşırken, şampiyonluk unvanının sahibi El-Hazm galibiyet serisine geri dönmeyi ve bu sezonki ilk zaferini elde etmeyi başardı.

Zirve kulüplerine üçlü şok

Haftanın sürprizleri, Nassr'ın Feyha karşısında 2-1 mağlup olmasıyla başladı. Bu maçta Abdulaziz el-Fevvaz, takımının iki golünü de kaydederek dikkatleri üzerine çekti ve Feyha'yı turnuvanın en önde gelen kulüplerinden biri karşısında değerli bir galibiyete taşıdı.

Al-Ahli'nin durumu da daha iyi değildi; Cebeleyn ile 2-2 berabere kalarak, büyük isimlerden birçoğunun ayak kaydırdığı bir haftada puan kaybetmeyi sürdürdü.

Ayrıca oku: Bono şokunun ardından: Koulibaly ve el-Uveys, Neom karşısında Hilal'i zora soktu

Zirve kulüplerinin şoku, Hilal'in Teavün karşısında 2-1 mağlup olmasıyla tamamlandı. Lider, Teavün karşısında olumlu bir sonuçla ayrılmayı başaramayarak üçüncü haftadaki yenilgisini aldı.

El-Hazm parlaklığına yeniden kavuştu

Buna karşılık, Joy Elit Ligi'nin şampiyonluk unvanının sahibi El-Hazm, Feyha'yı 3-1 mağlup ederek parlaklığına yeniden kavuşmayı ve bu sezonki ilk zaferini elde etmeyi başardı.

El-Hazm, Vatan ile oynayacağı maçın ertelenmesi nedeniyle geçen haftaya katılamamıştı. Turnuvaya başlangıcında Cebeleyn karşısında 2-1 mağlup olmuş, ardından üçüncü haftada güçlü bir dönüş yaparak ilk galibiyetini almayı başarmıştı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

İttihad ve Kadisiye en çok gol atan takımlar oldu

Üçüncü hafta, İttihad ve Kadisiye cephesinde gol yağmuruna sahne oldu. Kadisiye, Ettifak'ı 4-2 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde ederken, İttihad rakibi Vahda'yı 4-1 ezdi; böylece iki takım hafta boyunca en çok gol atan takımlar oldu.

Ammar el-Gamdi, İttihad ile hücumdaki formunu sürdürdü ve üst üste ikinci maçında gol atmayı başararak sezon başında takımın en önde gelen hücum unsurlarından biri olarak varlığını teyit etti.

El-Hulud kalesini gole kapadı

El-Hulud, Uruba'yı gol yemeden 3-0 mağlup etmeyi başararak, üçüncü haftada kalesini gole kapatan tek takım oldu.

Maç ayrıca Abdullah Âl Acyan'ın gol sevincine dönüşüne de tanık oldu; bu sezonki ilk golünü kaydeden oyuncu, El-Hulud'un Uruba karşısındaki büyük galibiyetine imzasını attı.

Haftada iki oyuncu ikişer gol attı

Hafta, iki oyuncunun ikişer gol kaydetmesine tanık oldu. İlki, takımının iki golünü de Nassr filelerine gönderen Feyhalı Abdulaziz el-Fevvaz'a ait oldu; oyuncu takımını haftanın en dikkat çekici sürprizlerinden birine taşıdı.

İkincisi ise, şampiyonluk unvanının sahibi El-Hazm'ı Feyha karşısında 3-1'lik galibiyete taşıyan Amadou Diang'a ait oldu.

Haftanın diğer maçlarında Faysali ile Necme 1-1 berabere kalırken, Tedamün Halic'i 2-1 mağlup etti; Damak ile Riyad karşılaşması ise sürprizlerin Joy Elit Ligi müsabakalarına damga vurduğu bu haftada 1-1 berabere sona erdi.