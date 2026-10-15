Hilal taraftarları, uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından yarım yıldan fazla süre sahalardan uzak kalan sağ bek Hamad el-Yami'nin resmi maçlara dönüşünün yaklaşmasıyla rahat bir nefes aldı.

Suudi Arabistan'da yayın yapan "Arriyadiyah" gazetesi, el-Yami'nin geçtiğimiz dönemde uyguladığı rehabilitasyon programı doğrultusunda tam hazır duruma geldiğini ve önümüzdeki maçlarda forma giyip giymeyeceği kararının teknik ve sağlık ekibinin elinde olduğunu açıkladı.

Bu gelişme, oyuncunun geçen sezon ligin 10. haftasında takımının Taawoun ile karşılaştığı maçta yaşadığı ciddi diz sakatlığından bu yana yaklaşık 205 gün süren bir aranın ardından geldi. Söz konusu sakatlık, el-Yami'nin geçtiğimiz mart ayında "diz kapağı" bölgesinde hassas bir ameliyat geçirmesini gerektirmişti.

Hilal Kulübü'nün "X" platformundaki resmi hesabı, geçen pazartesi el-Yami'nin takım antrenmanının bir bölümüne katıldığı görüntüleri paylaşarak taraftarlara umut aşılamıştı. Bu paylaşım, oyuncunun rehabilitasyonun kritik aşamalarını geride bıraktığının ve sağlık ekibinin iyileşme sürecinden duyduğu memnuniyetin açık bir göstergesiydi.

Gelecek maçlar HIL Premier Lig 14:00 ALH

Öte yandan mavi-beyazlı takımın futbolcuları, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Katar temsilcisi Sadd'ı 2-0 yenmelerinin ardından Doha'dan kara yoluyla dönen kadroya İtalyan Simone Inzaghi yönetimindeki teknik ekibin verdiği iznin ardından, yarın cuma akşamı antrenmanlara dönecek.





El-Yami'nin, 10. hafta kapsamında pazartesi günü "Kingdom Arena" sahasında Hazm ile oynanacak maçta Inzaghi'nin seçenekleri arasında yer alması bekleniyor. Hilal, 21 puanla puan durumunun zirvesinde bulunuyor.

Suudi Profesyonel Lig Birliği ise daha önce Hilal ile Riyad arasında 9. hafta kapsamında oynanacak maçın 19 Aralık'a ertelendiğini açıklamıştı.



