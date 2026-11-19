Sürpriz bir sızıntı, 2026 Asya'nın En İyi Futbolcusu ödülünün sahibini ortaya çıkardı. Sonuç, son dönemde öne çıkan tüm beklentilerin aksine oldu.

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Asya'nın en iyileri ödül töreni bugün, perşembe günü, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Aksra Theatre King Power sahnesinde düzenleniyor. 2017'de de töreni ağırlayan salonda 19 farklı kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

Törende verilecek ödüller arasında, Suudi ikili, Al-Ahli'nin forveti Firas Al-Buraikan ile Al-Hilal'in kaptanı Salem Al-Dawsari'nin yarıştığı Asya'nın En İyi Futbolcusu ödülü de bulunuyor . Ödülün adayları arasında Tractor'ın İranlı kalecisi Alireza Beiranvand da yer alıyor.

Törenin başlamasına sadece dakikalar kala Suudi gazetesi "Asharq Al-Awsat" büyük bir sürpriz patlattı ve İranlı kaleci Alireza Beiranvand'ın, Salem Al-Dawsari ile Firas Al-Buraikan'ı geride bırakarak ödüle en yakın isim olduğunu duyurdu.

Suudi gazetenin Tayland'ın başkenti Bangkok'taki muhabiri Fahad Al-Issa şunları söyledi: "Tören başlamadan önce, sahip olduğu puan sayısı nedeniyle ödüle en yakın isim Firas Al-Buraikan'dı."

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Al-Issa sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak şu anda güçlü kaynaklardan, bugün ödülü İranlı Alireza'nın kazanacağına dair doğrulanmamış bilgiler aldım."

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Bu sızıntılar beklentilerin tam aksine geldi. Zira herkes, Al-Ahli ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nda sergilediği üstün performansın ardından Firas Al-Buraikan'ı 2026 Asya'nın En İyi Futbolcusu ödülünün favorisi olarak görüyordu.

Al-Buraikan, finalde Japon ekibi Machida Zelvia'yı 1-0 yenen takımı Al-Ahli'yi, kulüp tarihinde ikinci kez ve üst üste ikinci sezon AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğuna taşıdı.

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26 yaşındaki oyuncu, bu turnuvada son sözü söyleyen isim oldu. Finalde yedek kulübesinden oyuna giren Al-Buraikan, uzatmaların 6. dakikasında maçın kaderini belirleyen galibiyet golünü attı.

Al-Buraikan'ın başarıları yalnızca Al-Ahli ile sınırlı kalmadı. Suudi forvet, geçen ekim ayında Suudi Arabistan Milli Takımı'nı da 27. Arap Körfez Kupası'nda ("Khaleeji 27") şampiyonluğa taşımayı başardı.

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Suudi forvet, finalde Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2-0 yenildiği maçta bir kez daha kritik bir gol atarak ülkesine Körfez Kupası'ndaki dördüncü, 23 yıl aradan sonra ise ilk şampiyonluğunu yaşattı.

Üstün performansıyla 3 gol kaydeden Al-Buraikan, "Khaleeji 27" turnuvasının gol kralı oldu. Oyuncu, grup aşamasındaki Umman maçında da 2 gol atmıştı.

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Al-Ahli forveti, Asya Futbol Konfederasyonu'nun ödülü 1994'te benimsemesinden bu yana Asya'nın En İyi Futbolcusu ödülünü kazanan yedinci Suudi oyuncu olacaktı.

Asya Futbol Konfederasyonu çatısı altında ödülü kazanan ilk isim 1994'te Saeed Al-Owairan olmuştu. Onu 2000'de Nawaf Al-Temyat, 2005'te Hamad Al-Montashari, 2007'de Yasser Al-Qahtani, 2014'te Nasser Al-Shamrani ve son olarak 2022 ile 2025'te Salem Al-Dawsari izledi.