Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, Cezayir Mouloudia'sı ile oynanacak hazırlık maçının ilk 11'iyle "Lider"in taraftarlarını şaşırttı.

Hilal, 2026-2027 yeni futbol sezonunun başlamasından önce Avusturya'daki dış kampında oynadığı üçüncü maçında, birazdan Cezayir Mouloudia'sı ile karşı karşıya gelecek.

Inzaghi, takımın resmi 11'ini açıkladı ve beklenenin aksine, Teavun kulübünden gelen yeni transfer sağ bek Muhammed Mahzari bu 11'de yer aldı.

Suudi "El-Riyadiyye" gazetesi, Mahzari'nin Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves ile birlikte bu çarşamba sabahı fiziksel ve kondisyon testlerinden geçtiğini ve ikisinin de maçta oynamalarının zor olduğunu doğrulamıştı.

Mahzari, Hilal'in Teavun'dan resmi olarak transferini açıklamasının ardından ancak geçtiğimiz pazartesi günü Hilal kampına katılmıştı.

Buna karşılık İtalyan teknik direktör, West Ham United'dan gelen yeni Hollandalı oyuncusu Crysencio Summerville'i yedek kulübesinde tuttu; ikinci yarıda birkaç dakikalığına oyuna dahil edileceği yönünde tahminler var.

İlk 11'de ayrıca, mevcut yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağını ya da en azından yerel listeden çıkarılacağını doğrulayan tüm haberlere rağmen, Uruguaylı forvet Darwin Nunez de asli olarak yer aldı.

Inzaghi, Nunez'e gerçek bir santrfor olarak güvenirken, yanında Fildişi Sahilli Mohamed Kader Meite ve ismi yine ayrılıkla anılan Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom'a da yer verdi.

Hilal'in ilk 11'i şöyle:

Kaleci: Mohammed Al-Owais

Savunma: Muhammed Mahzari - Kalidou Koulibaly - Ali Lajami - Muteb Al-Harbi

Orta saha: Nasser Al-Dawsari - Suheyb El-Zeyd - Sergej Milinkovic-Savic

Hücum: Malcom - Darwin Nunez - Mohamed Kader Meite

Cezayir Mouloudia'sı maçı, Hilal'in Avusturya'daki dış kampında oynayacağı üçüncü maç olacak. "Lider" daha önce Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 2-1 yenmiş, ardından Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns'ı 2-0'lık skorla mağlup etmişti.

"Lider", Avusturya kampındaki maçlarını önümüzdeki 3 Ağustos'ta Katar ekibi Al-Ahli ile oynayacağı karşılaşmayla tamamlayacak ve ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a dönecek.