Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, teknik direktör Lionel Scaloni'nin sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

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AS gazetesi, sözleşmesi önümüzdeki aralık ayında sona erecek olan Scaloni'nin 2030 Dünya Kupası'na kadar Arjantin'in teknik direktörü olarak kalacağını bildirdi.

Başlangıçta tüm tahminler, Lionel Messi ve Di Maria'nın futbolu bırakmasının ardından Scaloni'nin ayrılacağına işaret etse de, sonunda yeni dönemde Arjantin Milli Takımı'nın başında kalacak.

Arjantin, Messi'nin milli takımdan kesin olarak ayrılmasıyla birlikte tamamen eşi benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya kalıyor; ancak takımın tarihindeki en görkemli dönemi sürdürme çabası içinde Scaloni'yi yedek kulübesinde tutacak.

Scaloni, 2018 yılında Jorge Sampaoli'nin görevden alınmasının ardından sorumluluğu geçici olarak üstlenmişti. Güvenilir alternatiflerin bulunmaması ve bir dizi olumlu sonuç, onun kalıcı olarak göreve getirilmesini sağladı. Sonrasında yaşananlar ise tarihe mal oldu.

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Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı şunları söyledi: "Bugün Arjantin Federasyonu için son derece önemli ve istisnai bir gün. Lionel Scaloni ve teknik ekibinin sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığımızı resmen açıklıyoruz."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Her şeyden önce, 8 yıldan ve buna ek olarak 4 yıldan daha fazla bir süreden söz ediyoruz. Scaloni, Dünya Kupası turnuvalarında en fazla görev yapan teknik direktör olacak. Bilardo takımı iki turnuvada, Menotti iki turnuvada yönetmişti; Scaloni ise takımı 3 turnuvada yönetecek."

Şöyle sürdürdü: "Bu, bütünleşmiş bir proje. Biraz alışılmadık bir dönemden geldiğimizin bilincinde olmakla birlikte büyük hedeflerimiz var, çünkü biz zaferler elde etmeye alışmış durumdayız. Genç oyuncuları yetiştirmeye devam etmeli ve bu projeyi mümkün olan en iyi şekilde savunmalıyız."

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Scaloni'nin teknik ekibin başındaki en önemli başarıları, Brezilya karşısında kazandığı 2021 Copa America, Katar'da Fransa karşısında kazandığı 2022 Dünya Kupası ve ardından Kolombiya karşısında kazandığı 2024 Copa America oldu.

Ondan daha fazla başarı elde eden bir teknik direktör yok; Scaloni, Menotti ve Bilardo gibi tarihi isimleri geride bırakıyor. Şimdi ise Arjantin Milli Takımı'nın son sekiz yılda ulaştığı istisnai rekabet düzeyini koruma gibi zorlu bir meydan okumayla karşı karşıya.

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Scaloni, geçen Dünya Kupası'nın, yani 2026 edisyonunun finalinin ardından şöyle demişti: "Böyle bir başarıyı tekrarlamak kolay olmayacak. İnsanlar bu takımın kendilerini temsil ettiğini hissetti ve bu, korku uyandıran bir şey. Olumlu anlamda bir korku."

Bundan böyle onun görevi, bu korkuyu Arjantin halkında bir güven duygusuna dönüştürmek olacak.