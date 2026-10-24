Başarılı transferler bazen büyük medya gürültüsüne ya da dikkatleri çekmek için uzun bir yarışa ihtiyaç duymaz; bazı isimler sessizce gelir, ardından performansıyla kendini kabul ettirir ve sahada beklenmedik çözümlere dönüşür.

İşte Hilal'in bek oyuncusu Mohamed Mazraoui'nin sunduğu da tam olarak bu. Kendisiyle yapılan anlaşmayı, savunmadaki bir eksiği gidermeye yönelik bir adımdan, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'ye birden fazla mevkide ek seçenekler sunan bir transfere dönüştürmeyi başardı.

Boşluğu doldurmaktan Cancelo'yu unutturmaya

Mazraoui ile yapılan anlaşma, Hilal'in kadrosuna yalnızca sayısal bir ekleme değildi; aksine takımın özellikle Portekizli Joao Cancelo kriziyle ve fiziksel durumu nedeniyle yerel kadrodan çıkarılmasıyla birlikte sağ bek mevkisinde pratik bir çözüme ihtiyaç duyduğu bir anda geldi.

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Inzaghi, Cancelo'nun Barcelona'ya ayrılmasından bu yana bu mevkide bir zorlukla karşı karşıyaydı; sağ kanada hücum gücü ve fark yaratma kabiliyeti kazandıran en önemli seçeneklerden birini kaybetmişti.

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Bu koşullar altında İtalyan teknik direktör, Mazraoui'de savunma dengesinden ödün vermeden mevkinin gereksinimlerini karşılayabilecek bir oyuncu buldu. Zira Hilal'in bek oyuncusu yalnızca öne atılmaya dayanmıyor; rakibin hareketlerini okuma, takım arkadaşlarının arkasını kapatma ve atakları kesmek için doğru zamanda müdahale etme yeteneğine de sahip. Bunlar, birden fazla rolü yerine getirebilecek beklere ihtiyaç duyan Inzaghi'nin sisteminde büyük önem taşıyan ayrıntılar.

Daha da önemlisi, Mazraoui kendisini geçici bir görevi yerine getiren bir yedek oyuncu rolüyle sınırlamadı; sağ bek mevkisi ile savunma ortası arasında hareket edebilme yeteneğinden yararlanarak teknik heyete, asli seçenekler arasında kendisine güvenmeleri için sebepler sundu.

Bu esneklik, ister öndeliği korumak ister orta sahadaki yoğunluğu artırmak gerektiğinde olsun, Inzaghi'ye maç içinde takımın yapısını değiştirmek için daha geniş bir alan tanıyor.

Mazraoui'nin üstünlüğünün sırrını ortaya koyan rakamlar

Savunma düzeyinde mevcut rakamlar, müdahaleleri oyunun iyi okunmasıyla birleştiren bir oyuncunun özelliklerini yansıtıyor; Mazraoui maç başına 2,4 top uzaklaştırma kaydederken, buna ek olarak 1,2 pas kesme gerçekleştiriyor. Başarılı top kapma ortalaması ise maç başına 1,8, başarı oranı yüzde 64'e ulaşıyor.

İkili mücadelelere girme yeteneği de öne çıkıyor; yerde kazandığı mücadele ortalaması maç başına 4,1'e ulaşırken başarı oranı yüzde 58, rakiplerin kendisini çalımlama oranı ise maç başına 0,4'ü geçmiyor.

Bu göstergeler, kolayca geçilemeyen ve savunma örtmesinde konsantrasyonunu kaybetmeden birebir mücadeleleri yönetebilen bir bek izlenimi veriyor.

Ancak Mazraoui'nin değerini yalnızca savunma görevlerine indirgemek, sahanın diğer tarafında sunduklarına haksızlık olur. Oyuncu belirgin bir hücum eğilimine sahip ve sunulan rakamlara göre gol pozisyonuna dönüşen 3 net fırsat yarattı; bunların ikisi gole çevrildi. Maç başına kilit pas ortalaması 1,1, buna ek olarak 1,4 başarılı orta ve pas isabeti Hilal'in yarı sahasında yüzde 86, rakip yarı sahada yüzde 73'e ulaşıyor.

Bu rakamlar, Mazraoui'nin yalnızca sağ kanadı güvence altına almakla yetinmediğini, ayrıca atakları kurarken ve fırsatlar yaratırken takıma ek çözümler sunabildiğini gösteriyor. Bu da Hilal'in, savunma bölgelerine çekilen ve orta saha ile hücum oyuncularına alanları kapatan rakiplerle karşılaştığında ihtiyaç duyduğu bir şey.

Taktiksel bir kazanca dönüşen sessiz bir transfer

Mazraoui'nin serüvenini dikkat çekici kılan şey, tek bir bekte her zaman bir arada bulunmayabilecek özellikleri birleştirebilme yeteneği; hareketlerinde hızlı, savunma mücadelelerinde güçlü ve taktiksel görevleri yerine getirmede disiplinli, aynı zamanda hücuma destek verip fırsatlar yaratmasına olanak tanıyan araçlara sahip. Bu bileşim, Inzaghi'ye asli bekin yokluğunda takımın yapısını tamamen değiştirmek zorunda kalmak yerine, her maçın doğasına göre güvenebileceği bir oyuncu kazandırıyor.

Cancelo'nun üstlendiği rolle karşılaştırıldığında, Mazraoui'nin başarısı mutlaka Portekizli yıldızın aynı sürümünü sunduğu ya da tüm yönlerden onu geçtiği anlamına gelmiyor; ancak Hilal'e, takımın mevcut ihtiyaçlarına uygun farklı bir çözüm sunuyor. Zira mesele bir başka oyuncuyu kopyalamakla değil, Hilal'in seçenek sıkıntısı yaşadığı bir mevkide denge, esneklik ve süreklilik sağlamakla ilgili.





İşte burada, tamamlandığında büyük bir gürültü koparmayan transferin değeri ortaya çıkıyor; Hilal yönetimi sezon başlamadan önce hazır bir seçenek temin etti, Inzaghi ise bu zamanlamayı oyuncuya sisteme hızlıca entegre olma fırsatı vermek için değerlendirdi.

Mazraoui istikrarlı seviyeler sunmayı sürdürdükçe, sağ bek krizine yönelik zorunlu bir çözümden Hilal'in bu sezonki önemli kazanımlarından birine dönüşebilir.

Mazraoui kendini kabul ettiriyor, Inzaghi bir bekten fazlasını kazanıyor

Mazraoui'nin başarısı Cancelo'nun yokluğunu telafi etmekle sınırlı kalmıyor; birden fazla rolü yerine getirebilme, savunma örtmesi ile hücum desteği arasında denge kurabilme yeteneği sayesinde Hilal'e kadro dizilişinde ek esneklik kazandırmaya kadar uzanıyor.

Rekabetlerin çoğaldığı ve oyuncu rotasyonuna duyulan ihtiyacın arttığı bir sezonda, bu nitelikteki oyuncular, takımının istikrarını korumaya çalışan her teknik direktör için büyük değer taşır hâle geliyor.

Işıklar genellikle büyük transferlere ve dünya çapındaki isimlere çevrilirken, Mazraoui yerini performans ve rakamlar aracılığıyla aşama aşama kazanan oyuncunun farklı bir modelini sunuyor.

Aynı çizgide devam ederse, Hilal'in sessiz transferi, sağ kanattaki bir boşluğu doldurma girişiminden Zaim'e daha geniş seçenekler sunan taktiksel bir ekleme hâline geldikten sonra, Inzaghi'nin sezon ilerledikçe değerini daha çok takdir edeceği kararlardan biri olabilir.