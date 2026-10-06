Nassr kulübü, Roshn Ligi birliği genel kurul toplantısına katılmaması nedeniyle Suudi futbolunda tartışmalara yol açtı.

Suudi Lig birliği genel kurulu, kulüplerle bugün salı günü öğleden sonra bir toplantı düzenleyerek önümüzdeki dönemde yapılabilecek bazı değişiklikleri görüştü.

Suudi "Şarku'l Avsat" gazetesi, bu toplantının iki yıldan uzun süredir yapılan ilk genel kurul olmasına rağmen, Nassr kulübünün toplantıda tartışmaya sunulan kararların oylamasına katılmadığını belirtti.

Bunun nedeni, Nassr kulübü yönetim kurulu başkanı ile icra kurulu başkanının toplantıya katılmaması oldu; toplantıya başkentin kulübünün medya sorumlusu Said Abu Dahiş'ten başka kimse katılmadı ve kendisi birlik tüzüğü gereği oy kullanmaya yetkili değildi.

Gelecek maçlar ALN Premier Lig 14:00 DIR

Bu durum, Hilal, İttihad ve Ahli kulüplerinin icra kurulu başkanlarını göndermesinin yanı sıra, kendisini temsilen hiçbir temsilci göndermeyen Hulud kulübü dışında Suudi Roshn Ligi'nin diğer kulüplerinin de temsilcilerini gönderdiği bir dönemde yaşandı.

Oturumda bazı önemli kararlar oylandı; bunların başında, en az 5 yıllık deneyime sahip olma şartını içeren maddenin kaldırılmasıyla birlikte, önümüzdeki dönemde Suudi Lig birliği başkanının seçiminde yeterlilik kriterinin benimsenmesi geldi.

Hatırlatmak gerekirse, Suudi Lig birliği genel kurulu iki yıldan uzun süredir, tam olarak Eylül 2024'ten bu yana toplanmamıştı.