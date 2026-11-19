Fransız oyuncu Aurelien Tchouameni'nin sakatlığı, Brezilyalı Vinicius Junior'a Real Madrid'in ilk 11'indeki yerini geri kazanması için yeni bir fırsat sunuyor. Orta sahadaki eksikler, Jose Mourinho'nun takım içindeki görev dağılımını değiştirmeyi düşünmesinin önünü açtı.

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İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Portekizli teknik adam, önümüzdeki dönemde Eflatun-Beyazlılar'ın hücum gücünden yararlanmak amacıyla merkez orta sahada Arda Güler ile Bernardo Silva'yı, kanatlarda ise Vinicius ile Yan Diomande'yi oynatmayı düşünüyor.

Real Madrid, La Liga'ya önümüzdeki cumartesi Santiago Bernabeu'da Celta Vigo ile oynayacağı maçla dönmeye hazırlanıyor. Taraftarlar, milli aranın ardından takımın sahaya dönüşünü merakla beklerken Eflatun-Beyazlılar'ın birinci ve ikinci milli aralar arasındaki dönemde ortaya koyduğu performans ve aldığı sonuçlar dikkat çekiciydi.

Milli ara, bu sezon Vinicius'un kariyerinde önemli bir dönüm noktası gibi görünüyor. Aldığı 4 maçlık men cezası nedeniyle ligden uzak kalan oyuncu, bu süreyi dengesini yeniden bulmak ve geçtiğimiz haftalarda üzerinde oluşan baskıdan uzaklaşmak için değerlendirdi. Ardından Brezilya Milli Takımı'nda forma giyen Vinicius, etkileyici hücum performanslarıyla özgüvenini yeniden kazandı.

Brezilyalı kanat oyuncusu, milli takımıyla çıktığı 2 hazırlık maçında Japonya'ya 2, Singapur'a 3 olmak üzere toplam 5 gol attı. Her iki maçı da tamamlamamasına rağmen ilkinde 90, ikincisinde 60 dakika süre alan Vinicius, gol yeteneğini yeniden bulduğu ve Real Madrid'de ilk 11'de forma şansı için mücadeleye hazır olduğu yönünde net bir mesaj verdi.

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Sezon başında zorlu bir dönem geçiren Vinicius, yaz dönemindeki hazırlıklarının ideal geçmediğini bizzat kabul etmişti . Oyuncu bunun hem fiziksel hem de teknik açıdan geçerli olduğunu belirtmişti. Ayrıca Real Madrid ile yeni sözleşme imzalamasının ardından kulüpteki geleceğiyle bağlantılı ek baskılarla da karşılaşmıştı. Vinicius, bu anlaşmanın kendisi üzerindeki etkisini, sorumluluğunu ve hakkındaki beklentileri artırdığı şeklinde tanımlamıştı.

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Ancak Vinicius'un men cezası sona erdikten sonra Real Madrid'in ilk 11'ine dönmesi taktik açıdan kolay olmayacak. Fildişili Yan Diomande, onun yokluğunu iyi değerlendirerek takımın planlarında kendine yer edindi ve sergilediği performansla sol kanat için güçlü bir rakip haline geldi. Sağ kanatta da görev yapabilen Diomande, Mourinho'ya hücum hattında birden fazla seçenek sunuyor.

Arda Güler'in sağ kanattaki parlak performansı ise rekabeti daha da karmaşık hale getiriyor. Oyun kurulumuna ve hatlar arasındaki hareketliliğe belirgin katkı sağlayan Türk oyuncu, son maçlarda Real Madrid'in performansındaki yükselişin önemli isimlerinden biri oldu. Bu nedenle, milli arada ülkesinin formasıyla uzun süre sahada kalmasına rağmen Celta Vigo maçında kulübede bırakılması pek kolay görünmüyor.

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Mourinho'nun Kylian Mbappe ve Jude Bellingham'ı ilk 11'de tutmakta kararlı olması, Vinicius, Diomande ve Güler'in de varlığıyla Portekizli teknik adamı büyük bir hücum bolluğuyla karşı karşıya bırakıyor. Bu da üç oyuncunun hücum hattındaki iki pozisyon için yarışacağı anlamına geliyor. Mourinho'nun, takımın dengesini bozmadan mümkün olduğunca fazla oyuncudan yararlanmasını sağlayacak taktik çözümler araması gerekiyor.

Tam bu noktada Tchouameni'nin Fransa Milli Takımı kampındayken yaşadığı beklenmedik sakatlık, Mourinho'nun planlarını değiştirebilecek bir etken olarak öne çıkıyor. Bu durum, Portekizli teknik adama orta sahada alışılmış diziliş yerine Arda Güler'i ikili merkez orta sahada Bernardo Silva'nın yanında deneme fırsatı verebilir. Böylece Mbappe ve Bellingham ilk 11'deki yerlerini korurken Vinicius ile Diomande'nin kanatlarda birlikte forma giymesinin de yolu açılabilir.

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Bu senaryo, Real Madrid'e kanatlarda hız ve teknikten daha fazla yararlanma imkânı tanıyan hücum odaklı bir çözüm sunuyor. Vinicius ve Diomande, bire bir mücadelelerde ve rakip savunmaların arkasına koşularda büyük bir potansiyele sahip. Güler ve Bernardo Silva ise teknik kapasiteleri ve top tekniğindeki ustalıkları sayesinde hücum organizasyonuna katkı verip oyunun temposunu kontrol edebilir.

Yine de bu seçenek risksiz değil. Güler ve Bernardo Silva, Tchouameni'nin orta sahada sağladığı fiziksel özelliklere sahip değil. Top kapma ve savunma desteği konusundaki becerileri de Fransız ön liberonun seviyesinde değil. Bu durum rakiplere boş alan bırakabilir ve takımın dengesini kaybetmemesi için daha sıkı bir savunma organizasyonuna ihtiyaç duymasına yol açabilir.

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Tchouameni'nin iyileşmesi ve takımdaki tüm oyuncuların tam hazır hale gelmesine kadar bu değişikliğin geçici olması bekleniyor. Ancak Fransız oyuncunun yokluğu, Mourinho'ya yeni bir hücum kombinasyonunu test etme ve Vinicius ile Diomande'nin kanatlarda sunduğu hücum çözümlerinden vazgeçmeden Güler ile Bernardo'nun orta sahada ne ölçüde ikili oluşturabileceğini görme fırsatı verebilir.

Böylece Tchouameni'nin sakatlığı, Real Madrid'in planlarında bir krizden Vinicius için ilk 11'deki yerini geri kazanma fırsatına dönüşebilir. Brezilya Milli Takımı'ndaki parlak performansı, güçlü bir dönüşün kapısını aralamış durumda. Celta Vigo maçı da hücumda büyük bir yetenek bolluğuna sahip olan ancak kadrosunda her oyuncuya uygun alanı bulması gereken Mourinho'nun tercihleri için önemli bir sınav olacak.