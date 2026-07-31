Ahli'nin eski başkanı Halid el-Gamdi, rakiplerinden birinin adaylıktan beklenmedik şekilde çekilmesiyle Suudi Arabistan Futbol Federasyonu seçimlerinde yeni bir destek aldı.

El-Gamdi, 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasından veda edilmesinin ardından istifa eden Yasir el-Mishal'in yerine Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığına aday olmak için Ahli başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan gazetesi "Şarku'l Avsat", Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Muayyid el-Şehri'nin, adaylık başvurularının kapanmasına bir gün kala, önümüzdeki seçimlerde başkanlık makamına adaylık fikrinden vazgeçtiğini bildirdi.

Gazete, el-Şehri'nin bu beklenmedik kararı, seçim tablosunu kapsamlı bir şekilde değerlendirdikten sonra aldığını ve önümüzdeki dönemde bu görevi üstlenmeleri için yeni liderlere alan açmanın gerekli olduğunu gördüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi, bugün cuma günü seçim listesindeki üyelerine kararını bildirdi; ancak zamanlama uygun olduğunda önümüzdeki dönemlerden birinde seçimlere katılabileceğinin altını çizdi.

"Şarku'l Avsat"a göre el-Şehri, genel kuruldaki 49 oydan 30'unun desteğini alarak Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığını kazanmaya en yakın aday konumundaydı.

Böylece seçim yarışı büyük ölçüde Halid el-Gamdi ile Kadisiye Kulübü'nün eski başkanı Bedr el-Ruzeyza arasında sıkıştı; gazete, önümüzdeki dört yıl boyunca Suudi futbolunun liderliğini kazanma konusunda ikincisinin daha avantajlı olduğunu öngörüyor.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu seçimlerinin, tam 7 yıl boyunca görevde kalan Yasir el-Mishal'in halefini belirlemek için önümüzdeki 30 Ağustos'ta yapılacağı hatırlatılıyor.