Genç Fildişili kanat oyuncusu Yan Diomande, sezon ortasındaki yaz transfer döneminin başında İngiliz kulübü kendisini kadrosuna katmaya en yakın taraf olmasına rağmen, Liverpool'un ciddi teklifi yerine Real Madrid'e transfer olmayı tercih etti.

"The Athletic" sitesinin açıkladığına göre, 19 yaşındaki Diomande başlangıçta Anfield'da oynama fikrine hevesliydi ve erken hareket ederek Leipzig ile doğrudan görüşmelere başlayan ve transferi bitirmek için 100 milyon euro ödemeye hazır olan Liverpool'un projesine olumlu sinyaller vermişti.

İspanyol teknik direktör Andoni Iraola, oyuncuyu Liverpool seçeneğinde ısrar etmeye ikna etmek ve teknik projenin ayrıntılarını anlatmak için araya girmeye çalıştı, ancak girişimleri, görüşmelere yeni tarafların dahil olmasıyla birlikte kararını yeniden değerlendirmeye başlayan Diomande'nin tavrını değiştirmedi.

Transfer, Paris Saint-Germain'in güçlü bir şekilde devreye girmesinin ardından belirleyici bir dönüm noktası yaşadı ve bir süre oyuncunun tercih ettiği adres haline geldi. Diomande'nin, Liverpool'un yeni sezonda bir geçiş dönemine gireceğine dair inancı ve daha istikrarlı bir proje arayışı nedeniyle İngiltere'ye transfer olma fikrinden vazgeçmesi bunu izledi.

Real Madrid, Liverpool'un karşılaştığı koşulların aynısından geçmiş olmasına rağmen, ki her ikisi de sezonu kupasız (sıfır kupalı bir sezon) tamamladı, ayrıca her iki takım da teknik direktörünü değiştirdi; Iraola, Liverpool'un başına Arne Slot'un yerine geçerken, Jose Mourinho da Alvaro Arbeloa'nın yerine Real Madrid'in başına geldi.

Real Madrid durumu değerlendirerek Leipzig ile 140 milyon euroya kadar ulaşabilecek bir mali paket karşılığında anlaşmaya vardı; bu, Liverpool'un tavanını çok aşan bir rakamdı. Böylece İngiliz kulübü yarışın son aşamalarında yarıştan çekildi ve İspanyol devi yazın en dikkat çekici transferlerinden birini bitirdi.

Liverpool şimdi başka hücum alternatiflerini değerlendiriyor ve Diomande transferinin başarısızlığını telafi etmek için aday listesinin başında Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu Bradley Barcola geliyor.