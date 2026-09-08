Beklenmedik gelişmeler nedeniyle Arsenal'in Napoli maçı öncesi basın toplantısı iptal edildi

Arsenal'in yarın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile oynayacağı maçın hazırlıkları, Londra ekibinin Birleşik Krallık havalimanlarını saran seyahat kaosuna takılmasının ardından aksadı.

İngiliz "Daily Mail" gazetesine göre, bunun sonucunda teknik direktör Mikel Arteta, Arsenal'in İtalya'ya olan uçuşunun gecikmesi üzerine salı akşamı maç öncesinde yapılması planlanan basın toplantısını iptal etmek zorunda kaldı.

Bunun nedeni Birleşik Krallık'taki hava trafik kontrol sorunlarıydı; salı günü bir "teknik arıza" sonrası Birleşik Krallık'taki başlıca havalimanlarının çoğunda uçaklar durduruldu.

Bu sorun, Birleşik Krallık'tan yaklaşık 300 uçuşun iptal edilmesine yol açarak, İngiltere Premier Lig şampiyonunun yanı sıra binlerce tatilciyi de etkiledi.

Gelen bilgilere göre oyuncular, sorunun çözülmesini beklerken kulübün London Colney'deki antrenman tesisinde kaldılar; yeni uçuş saatleri açıklandığında ise daha sonra havalimanına gittiler.

Saat 18.30 sularında Arsenal, resmi "X" hesabında takımın uçağa bindiğini gösteren bir video yayınladı.

Salı öğleden sonra yayınlanan bir açıklamada, Ulusal Hava Trafik Hizmetleri (NATS), kendi "uçuş işleme sistemi"nde bir sorun tespit ettiğini belirtti ve "toparlanmanın biraz zaman alacağını" ekledi; ancak "bir çözüm uyguladığını" ifade etti.

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