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Beklenmedik gelişmeler: Arsenal'in Napoli maçı öncesi basın toplantısı iptal edildi

SSC Napoli - Arsenal
SSC Napoli
Arsenal
Şampiyonlar Ligi
M. Arteta
İtalya
İngiltere
İspanya

Ne oldu?

Arsenal'in yarın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'ye karşı oynayacağı maça hazırlıkları, Londra ekibinin Birleşik Krallık havalimanlarını sarsan seyahat kaosuna takılmasının ardından sekteye uğradı.

İngiliz "Daily Mail" gazetesine göre bunun sonucunda teknik direktör Mikel Arteta, Arsenal'in İtalya'ya yapacağı uçuşun gecikmesi nedeniyle salı akşamı maç öncesinde düzenlenmesi planlanan basın toplantısını iptal etmek zorunda kaldı.

Bunun sebebi Birleşik Krallık'taki hava trafik kontrolü sorunlarıydı; salı günü bir "teknik arıza" sonrası Birleşik Krallık'taki başlıca havalimanlarının çoğunda uçaklar durduruldu.

Bu sorun, Birleşik Krallık'tan yaklaşık 300 uçuşun iptal edilmesine yol açtı ve İngiltere Premier Ligi şampiyonunun yanı sıra binlerce tatilciyi de etkiledi.

Raporlara göre sorunun çözülmesini beklerken kulübün Londra Colney'deki antrenman tesisinde kaldılar; yeni uçuş saatleri açıklandığında ise daha sonra havalimanına gittiler. 

Arsenal kulübü, akşam saat 18.30 civarında "X" platformundaki resmi hesabında takımın uçağa bindiğini gösteren bir video paylaştı.

Ulusal Hava Seyrüsefer Hizmetleri (NATS), salı günü öğleden sonra yaptığı güncellemede kendi "uçuş işleme sistemi"nde bir sorun tespit ettiğini belirtti ve "toparlanmanın biraz zaman alacağını" ekledi, ancak "bir çözüm uyguladığını" söyledi.

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