Beklenmedik deprem: Aslanlar'ın yıldızından bomba açıklama, "Vahbi olduğu sürece Fas için bir daha oynamam"

Fas Millî Takımı'nın büyük yıldızlarından biri ağır bir sürprize imza attı ve bugün salı günü Fas forması altında oynamaya geçici olarak ara vereceğini açıkladı.

Ajax Amsterdam yıldızı Sofyan Amrabat, Instagram platformundaki resmî hesabından paylaştığı uzun bir mesajda, mevcut teknik direktör Muhammed Vahbi görevde olduğu sürece Fas Millî Takımı için oynamayacağını yazdı.

Oyuncu, Fas formasını giymeyi futbol kariyerindeki "en büyük onur" olarak niteledi ve ilk çağrısının 12 yıl önce geldiğini, ülkesi için elindeki her şeyi gurur ve iftiharla ortaya koyduğunu hatırlattı. Şöyle açıkladı: "Fas'a olan sevgim ve bu takımın benim için temsil ettiği her şey asla değişmeyecek."

Amrabat, kararın kolay olmadığının altını çizdi, ancak "mevcut teknik direktör Muhammed Vahbi'nin yönetimi altında millî formayı taşımaya devam edebilecek gücü kendimde hissetmiyorum" dedi ve şunu vurguladı: "Bu nedenle, o (Vahbi) görevinde kaldığı sürece millî takım seçimi ve çağrısı için kendimi müsait kılmayacağım."

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Orta saha oyuncusu, kendisini bu karara iten doğrudan sebepleri açıklamaktan kaçındı ve şöyle dedi: "Millî takıma ve ilgili herkese saygımdan dolayı, bu karara yol açan sebepleri gizli tutmayı tercih ediyorum."

Kararının başka türlü yorumlanmasından çekinerek şöyle dedi: "Net olmak istiyorum, uluslararası futbolu bırakmaya karar vermedim ve Fas'ı bir kez daha temsil etmenin kapısını kapatmayacağım."









Sofyan Amrabat, şok edici açıklamasını şöyle noktaladı: "Millî takımdaki takım arkadaşlarıma, kardeşlerime ve tüm çalışanlara başarılar diliyorum, takımın en büyük taraftarı olmaya devam edeceğim ve sizi sahada her zaman gösterdiğim aynı tutkuyla destekleyeceğim. İster sahada olayım ister sizi desteklerken, sevginiz ve desteğiniz için Fas taraftarlarına teşekkür ederim. Ülkeme olan sevgim her zaman olduğu gibi kalacak."

Bu açıklama, Fas'ın 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarında Gabon ve Lesotho'ya karşı bu ayın 25 ve 29'unda oynayacağı iki karşılaşmadan günler önce geldi.