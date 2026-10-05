Portekiz futbolunun efsanesinin geleceğine dair tartışmaları yeniden alevlendiren sürpriz bir gelişmeyle, teknik direktör Jorge Jesus ve Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun kamptan şok bir şekilde ayrılmasından birkaç gün sonra, yıldız oyuncunun milli takıma dönüşüne kapıyı sonuna kadar açtı.

41 yaşındaki Ronaldo, geçen hafta milli takım kampından sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Norveç karşısında alınan galibiyette kullanılmayan bir yedek olarak kalan ve Danimarka maçında ilk 11'de yer almayacağını öğrenen oyuncu, sosyal medya hesaplarından yaptığı kısa bir açıklamayla kararının nedenlerini "uygun zamanda" açıklayacağını belirtmekle yetinmişti.

Jesus'un mesajı

Krizin ardından yaptığı ilk resmi açıklamada Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus, tarihi kaptanla kesin bir kopuş yaşandığına dair tüm tahminleri boşa çıkardı.

Jesus, dün pazar günü UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç karşısında alınan heyecan dolu 2-1'lik galibiyetin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Eğer isterse milli takıma dönecektir. Bir sonraki davet öncesinde konuşabiliriz, ancak nihai karar Cristiano'ya ait."

Daha önce Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da Ronaldo'yu çalıştırmış olan teknik direktör, kararlı bir ifadeyle sözlerine şöyle devam etti: "Milli takımdaki kariyerini nasıl noktalayacağına karar verecek olan kişi odur. İlk davetimde ona şunu söyledim: Sana ihtiyacım var, yanımda olmana ihtiyacım var; oynasan da oynamasan da sana ihtiyacım var. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum."

Federasyonun gerekçesi

Aynı çizgide hareket eden Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença de yaşananların şiddetini azaltarak, bunu içeride kontrol altına alınması gereken geçici bir yanlış anlaşılma olarak nitelendirdi.

Proença, "Reuters" ajansının aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Cristiano'nun milli takımdaki varlığı sportif liyakatine dayanmaktadır ve bu tartışmasız bir konudur. Cristiano Ronaldo'nun sunduğu ve sunmaya devam ettiği katkıyı takdir etmemiz gerekir."

Federasyon başkanı, beş kez Ballon d'Or kazanan ve 234 milli maçta attığı 146 golle milli takımın tarihi gol kralı olan Ronaldo'nun hâlâ milli takımın gelecek planlarının asli bir parçası olduğunu vurguladı.

Yokluğunda parlıyor

Bu uzlaşmacı açıklamalar, UEFA Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz Milli Takımı'nın kaptanının yokluğuna rağmen dikkat çekici sonuçlar elde ettiği bir dönemde geldi. Takım, Danimarka'yı 4-2 yendi, ardından Norveç'i de mağlup ederek Dördüncü Grup'taki kusursuz sicilini korudu ve turnuvanın çeyrek finalindeki yerini erkenden garantiledi.

Jesus, tecrübeli forvetin dönme isteğini belirtmesi halinde önümüzdeki milli ara döneminde forma giymeye müsait olmasını bekliyor. Portekiz, önümüzdeki 14 Kasım'da sahasında Danimarka'yı ağırlayacak, üç gün sonra ise Galler karşısında zorlu bir deplasmana çıkacak.



