Beklenmedik bir transfer! Bir Avrupa kulübü, Zidane'ın oğlunu kadrosuna kattığını duyurdu

Fransız kulübü Rouge et Blanc, futbol efsanesi Zinedine Zidane’ın oğlu olan 20 yaşındaki genç savunma oyuncusu Elias Zidane ile, yeni sezona hazırlık kapsamında takımın savunma hattını güçlendirmeyi amaçlayan bir anlaşma imzaladığını resmen duyurdu.

Kulüp, resmi açıklamasında Zidane’ın Real Betis’ten takıma katıldığını belirterek, oyuncunun teknik ve fiziksel niteliklerinin teknik direktör Odonian’ın kadrosuna önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.

Elias Zidane, kariyerinin ilk yıllarında Canias kulübünde antrenmanlara başladıktan sonra Real Madrid'in antrenman merkezine geçti. Burada, 2024 yılında Real Betis ile sözleşme imzalamadan önce, "Kraliyet Kulübü"nün genç takımlarında 10 yıldan fazla bir süre geçirdi.

Fransız vatandaşı olan Zidane, Fransa’nın çeşitli yaş kategorilerindeki milli takımlarında forma giydi. 2022’de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nı kazandı, 2024’te 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi ve 2025’te Şili’de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda dikkat çekici bir performans sergiledi.

1,96 metre boyundaki genç savunma oyuncusu, güçlü fiziksel yetenekleri ve olağanüstü savunma pozisyonlamasının yanı sıra arka alandan oyun kurma becerisiyle de öne çıkıyor; bu özellikleri onu, sertlik ile taktiksel zekayı bir araya getiren modern bir savunma oyuncusunun örneği haline getiriyor.

Kırmızı Yıldız, kulübün yerel turnuvalardaki konumunu güçlendirme ve Avrupa kupalarına yükselme hedefleri doğrultusunda, Elias Zidane’ın takıma katılmasıyla önümüzdeki dönemde takıma önemli bir katkı sağlayacağını umuyor.