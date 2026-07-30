Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino arasındaki anlaşmazlık, FIFA'ya bağlı olarak Dünya Kupası'nın organizasyonunu üstlenecek ve hisselerinin bir kısmı yatırımcılara satılacak ticari bir şirket kurulması projesi nedeniyle giderek tırmanıyor. Bu durum, Avrupa futbolunun liderlerini, Mart 2027'de yapılması planlanan Uluslararası Federasyon başkanlık seçimlerinde İsviçreli başkana rakip olabilecek bir aday aramaya yöneltti; olası seçenekler arasında Nasser Al-Khelaifi'nin adı da öne sürüldü.

Fransız RMC kanalına göre, çok sayıda UEFA yetkilisi, Paris Saint-Germain başkanı ve Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) başkanının, önümüzdeki seçimlerde Infantino'ya karşı güçlü bir aday olmasını sağlayacak niteliklere sahip olduğunu düşünüyor.

Ancak mevcut eğilim, Al-Khelaifi'nin bu yarışa girme isteğine işaret etmiyor; zira Katarlı yetkiliye yakın bir isim, onun Uluslararası Futbol Federasyonu başkanlığını üstlenmeye dair herhangi bir hırsı ya da niyeti olmadığını doğruladı.

Paris Saint-Germain başkanına yakın kaynak şunları söyledi: "Nasser'in FIFA'daki bu görevle ilgili kesinlikle hiçbir hırsı, niyeti veya ilgisi yok; küresel ve Avrupa futbolunun tüm kurumlarını sessizce desteklemeye devam edecek."

UEFA neden Al-Khelaifi'yi olası bir aday olarak görüyor?

Açıklanmış bir aday olma isteği bulunmasa da, çok sayıda Avrupa futbol yetkilisine göre Nasser Al-Khelaifi, kendisini yarışa girebilecek bir isim haline getiren pek çok unsura sahip.

Son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain kulübünün başkanı olan Al-Khelaifi, aynı zamanda Avrupa Kulüpler Birliği başkanlığı görevini de yürütüyor; bu birlik, FIFA'nın yeni ticari şirketin ve Dünya Kupası'nın hisselerinin bir kısmını yatırımcılara satma projesine karşı olduğunu açıklayan taraftı.

Al-Khelaifi ayrıca, Katar'ın dünya futbolundaki konumu sayesinde Asya kıtasında geniş bir ilişki ağına sahip; bunun yanı sıra beIN Media Group başkanlığı aracılığıyla medya alanındaki büyük tecrübesiyle de öne çıkıyor. Bazı UEFA yetkililerine göre bu, ona Infantino ile yarışabilecek eksiksiz bir dosya kazandırıyor.

Al-Khelaifi'ye yakın bir isim, daha önce onun FIFA başkanlığına aday olma olasılığına dair konuşmaları yalnızca "medya gürültüsü" olarak nitelendirmiş ve Paris Saint-Germain başkanının böyle bir adım düşünmediğini vurgulamıştı.

Infantino, 2027 seçimlerinin en güçlü adayı

Avrupa'dan gelen baskılara rağmen, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun başında yaklaşık 10 yıl geçiren Gianni Infantino, Mart 2027 seçimlerinde görevini korumak için en öne çıkan aday olmayı sürdürüyor.

İki dönemi boyunca İsviçreli başkan, FIFA'nın gelirlerini büyük ölçüde artırmayı başardı; bu da ulusal federasyonlara dağıtılan mali tutarların yükselmesini sağladı ve ona Uluslararası Federasyon üyelerinin büyük bir bölümü arasında geniş bir destek kazandırdı.

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Infantino ayrıca, önümüzdeki seçimlere hazırlık çerçevesinde bir dizi Afrika, Asya ve Güney Amerika federasyonunun desteğini de fiilen aldı.

Al-Khelaifi, aday olması halinde 55 Avrupa federasyonunun çoğunluğundan olası bir destek alacak olsa da, FIFA başkanlığına giden yolu kolay olmayacak; zira dünya genelindeki 211 üye federasyonun büyük bir kısmını ikna etmesi gerekecek.

Ayrıca Paris Saint-Germain başkanının seçim yarışına girmesi, adaylarla ilgili tartışmalı pek çok dosyanın yeniden açılmasına tanık olabilecek uzun bir seçim kampanyasının kapısını aralayabilir; bu da adaylık kararını zorluklarla dolu bir adım haline getiriyor.