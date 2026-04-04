Beklenmedik bir şok... Benzema, Al-Hilal'ın sakatlıklarla boğuşan kadrosuna bir yenisini daha ekledi

Al-Hilal, Al-Taawoun ile oynayacağı merakla beklenen maçtan birkaç saat önce ağır bir darbe aldı. Haberlere göre, takımın Fransız yıldızı Karim Benzema ani bir sakatlık geçirdi. Böylece, "Lider"in Roshen Profesyonel Ligi'nin kritik bir döneminde yaşadığı kadro sıkıntıları yeniden alevlendi.

Benzema, son kış transfer döneminde Al-Hilal'a katılmıştı, ancak fiziksel olarak hazır olmamasından dolayı Al-Taawoun ve Al-Shabab ile oynanan önceki iki maçta forma giyememişti.

Al-Hilal'ın "X" sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Benzema sakatlık sorunu yaşıyor ve Al-Taawoun maçında Al-Hilal kadrosunda yer almayacak.

Al-Hilal, oyuncunun ayak parmağında sakatlık yaşadığını açıkladı. Diğer basın haberlerinde ise Benzema'nın kulübün sağlık merkezinde olduğu belirtilmişti.

Benzema, Al Hilal ile 6 maçta forma giydi, bu maçlarda 5 gol attı ve 2 asist yaptı, ancak hazır olmaması, kronik bir sakatlığı olduğu konusunda tartışmalara yol açtı.

Al-Hilal'ın birçok sakatlık sorunu yaşadığı belirtiliyor. Bunların başında Al-Hilal'ın kaptanı Salem Al-Dossari ve yeni Fransız kanat oyuncusu Simon Bouabri geliyor.