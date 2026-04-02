Beklenmedik bir sakatlık... Yusuf El-Nusiri, El-Ittihad ile El-Hazm arasındaki maçta forma giyemeyecek mi?

Cidde İttihad’ın Faslı forveti Youssef El-Nassiri, Suudi Roshen Ligi’nde El-Hazm ile oynanacak maç öncesinde takım taraftarlarını endişelendirdi.

Al-Ittihad, yarın Cuma günü, Roshen Ligi'nin 27. haftasında, Prens Abdullah Al-Faisal Spor Kompleksi'nde Al-Hazm'ı ağırlayacak.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, El-Nusiri'nin sakatlığı nedeniyle Çarşamba günü takım antrenmanlarına katılmayıp bireysel antrenmanlarla yetindiğini yazdı.

Bu sakatlık, Faslı forvetin geçen Pazartesi günü El-Ittihad'ın El-Wehda ile oynadığı hazırlık maçında forma giyememesine neden oldu. Salı günü takım antrenmanlarına geri dönen oyuncu, Çarşamba günü tekrar bireysel antrenmanlara başladı.

Al-Ittihad taraftarları, özellikle de geçen kış transfer döneminde Fenerbahçe'den gelerek Fransız Karim Benzema'nın Al-Hilal'a transferini telafi etmek üzere takıma katılan ve takımın bir numaralı forveti olan El-Nassiri'nin Al-Hazm maçına yetişmesini umuyor.

O zamandan beri 28 yaşındaki oyuncu, Batı takımında 9 maça çıktı, bu maçlarda 4 gol attı ve bir asist yaptı.