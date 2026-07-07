Beklenmedik bir neden… Portekizli yıldız neden yırtık ayakkabıyla İspanya maçına çıktı?

Bugün Salı günü yayınlanan bir haber, Portekizli futbolcu Pedro Neto’nun dün Dünya Kupası son 16 turunda İspanya ile oynanan maçta yırtık bir ayakkabıyla sahaya çıkmasının ardındaki sırrı ortaya çıkardı.

Portekiz milli takımının kanat oyuncusu Pedro Neto, İspanya'nın bek oyuncusu Marc Cucurella'nın sert müdahalesinin ardından arkası yırtık ayakkabıyla oyuna devam etti.









Bu görüntü, özellikle olaya neden olan İspanyol oyuncuya herhangi bir kart gösterilmemesi nedeniyle taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı.

Maçın ortasında Neto, ayakkabısını değiştirmek için yedek kulübesine gitti; ancak şüphesiz en şaşırtıcı olan, topuk kısmında büyük bir delik bulunan başka bir ayakkabıyla sahaya geri dönmesiydi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, "Artık nedenini biliyoruz" diye yazdı.

Chelsea’nin forveti, topuk kemiğinin arka kısmında anormal kemik büyümesi olan Hagland sendromundan muzdarip ve bu durum fotoğraflarda açıkça görülüyor.

Bu nedenle, bir süre oynadıktan sonra baskıyı azaltmak ve dolayısıyla ağrıyı hafifletmek için ayakkabısında bir delik açması gerekiyor.







