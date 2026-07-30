Transfer piyasasının dengelerini altüst eden beklenmedik bir gelişmede Manchester City, İspanyol yıldızı Rodri'den ayrılmak için mali taleplerini düşürme kararı alarak Real Madrid'e sezonun transferini sonuçlandırması için yeşil ışık yaktı.

Güvenilir İspanyol gazeteci Sergio Valentin, 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin son yılına girmesinin ve yeni bir meydan okuma arayışıyla sözleşmesini uzatma fikrini kesin bir şekilde reddetmesinin, City yönetimini stratejisini değiştirmeye ve oyuncuyu bedelsiz kaybetme korkusuyla beklenenden daha düşük bir bedelle satmayı kabul etmeye ittiğini ortaya koydu.

Sergio Valentin, resmi "X" hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 100 milyon avrodan fazla talep etmesi beklenen City'nin, Altın Top'un sahibi orta saha oyuncusundan vazgeçmek için yalnızca 80 milyon avro isteyerek herkesi şaşırttığını belirtti.

Valentin, 60 milyon avro teklif etmeyi planlayan Real Madrid'in bu indirimde büyük bir umut ışığı bulduğunu, özellikle Rodri'nin kararını verip Santiago Bernabeu'ya transfer olmayı bu yaz gerçekleştirmek istediği bir hayal olarak gördüğünün ardından, transferin iki rakam arasında orta bir noktada bağlanmasının beklendiğini vurguladı.

Real Madrid yetkilileri, Rodri'nin önümüzdeki dönemde orta sahaya tarihi bir katkı sağlayacağı düşüncesiyle bu rahatlamanın ardından büyük bir iyimserlik içinde.