Beklenmedik bir hamle: Chelsea, Enzo Fernandez'in satışını hızlandırmak için önemli bir isimden yardım alıyor

Chelsea orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'in Manchester City ile olan hikâyesi hâlâ tüm ihtimallere açık durumda. İngiliz kulübü, teknik direktör Enzo Maresca'nın isteği doğrultusunda Arjantinli oyuncuyu bu yaz hedef listesinde tutarken, Chelsea de daha önce onu kadrosuna katmak isteyenlere uyarı göndermiş olmasına rağmen satışına kapıyı kapatmadı.

İspanyol as gazetesi bu dosyada bir sürprizi ortaya çıkardı ve Chelsea yönetiminin, Arjantinli orta saha oyuncusunun ayrılığını hızlandırmaya yardımcı olması için Portekizli menajer Jorge Mendes ile iletişime geçtiğini doğruladı.

Gazeteye göre Chelsea yönetimi, Enzo'nun geleceğiyle ilgili hamlelerin ön saflarına Mendes'i yerleştirdi. Zira Portekizli menajer, oyuncunun Londra kulübüne transfer sürecinde yer almış ve ayrıca Chelsea'nin sahibi Behdad Eghbali ile bir ilişkisi bulunuyor.

Mendes yaz boyunca Enzo'nun menajeri Javier Bastori ile iletişim kurdu. Manchester City ise Chelsea'de daha önce oyuncuyla çalışmış olan teknik direktörü Enzo Maresca'nın isteği doğrultusunda transferle ilgili müzakereleri yeniden açmaya çalışıyor.

City, ilk olarak 120 milyon euro değerinde sözlü bir teklif sunmuştu. Bu rakam, Chelsea'nin dört sezon önce Enzo'yu kadrosuna katmak için Benfica'ya ödediği miktara yakın bir rakam.

Ancak Londra kulübünün yönetimi teklifi reddetti ve oyuncunun satılık olmadığını açıkça belirtti. Buna rağmen gazete, Chelsea'nin, satış fikri geçtiğimiz sezonun sonundan bu yana kulüp içinde gündemde olan Enzo'nun ayrılığına kapıyı kapatmadığını, özellikle uygun bir mali teklif gelmesi durumunda bunun geçerli olduğunu belirtiyor.

Chelsea, oyuncudan vazgeçmeyi kabul etmek için 120 milyon sterline denk gelen yaklaşık 140 milyon euro talep ediyor. Manchester City ise mali güce sahip olmasına rağmen, özellikle Brezilyalı Savinho'nun satılma ihtimaliyle birlikte maliyeti düşürmeye çalışıyor. Maresca, daha önce Stamford Bridge'de birlikte çalıştıkları dönemde Arjantinli oyuncunun golcü yönünü geliştirmeye katkıda bulunmasının ardından, Enzo'nun yeni projesinde Rodri'nin yerini doldurabileceği görüşünde.

Öte yandan Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, Enzo'yu kulüpteki projesinin unsurlarından biri olarak görüyor. Ancak uygun bir yedeğin transferini garanti altına alması hâlinde ayrılığına onay verebilir.

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