Beklenmedik bir gelişme… Cezayir Futbol Federasyonu neden Hervé Renard’a kapıyı kapattı?

Cezayir, 2026 Dünya Kupası'nda İsviçre'ye 2-0 yenilerek son 32 turunda elendikten sonra Vladimir Petković dönemini kapatmaya hazırlanırken, Hervé Renard'ın adı "Çöl Savaşçıları"nın başına geçecek adaylar arasında hızla öne çıktı.

Dünya Kupası sırasında kısa bir süre Tunus milli takımının teknik direktörlüğünü yapan Fransız teknik adam, artık boşta kaldı ve Afrika futbolundaki tecrübesi ile liderlik becerileri göz önüne alındığında dikkate değer bir aday olarak göründü.

Ancak Fransız “Foot Mercato” sitesi, Cezayir yerel basınına atıfta bulunarak, Cezayir Futbol Federasyonu’nun bu seçeneği değerlendirmesinin beklenmediğini aktardı.

Aslında haberlere göre Cezayir Futbol Federasyonu, Petković'in ardından farklı bir yol izlemeye karar vermiş ve karizmatik bir teknik direktörü tercih ediyor, ancak bu kişi Fransız olmayacak.

Bu durum, kıtadaki başarıları ve seçkin bir teknik direktör olarak sahip olduğu imaja rağmen, Hervé Renard’ın önünü kapatacak gibi görünüyor.