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Fleetwood Town v Arsenal - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
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Beklenmedik bir gelişme: Bir dudak okuma uzmanı, Declan'ın atılmasının ardından Arteta'nın ne söylediğini ortaya çıkardı

Fleetwood Town - Arsenal
Fleetwood Town
Arsenal
Lig Kupası
M. Arteta
M. Dowman
İngiltere
İspanya

Arsenal'e ağır bir yenilgi

Bir dudak okuma uzmanı, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın, İngiltere Lig Kupası "Carabao" son 16 turunda dün Fleetwood Town karşısında kırmızı kart gördükten sonra genç oyuncu Max Dowman'a söylediği sözleri ortaya çıkardı.

Dowman maç boyunca iyi bir performans sergiledi, ancak Harrison Neal'a yaptığı tekme sonucunda 86. dakikada kırmızı kart gördü ve bunun üzerine iki taraf oyuncuları arasında kısa sürede bir arbede patlak verdi.

Dowman, Arteta'nın yanından geçerken, İspanyol teknik adamın 16 yaşındaki genç oyuncuya bir şeyler söylediği görüldü.

Arteta'nın kırmızı karta duyduğu büyük öfke nedeniyle Dowman'a sert sözler söylediği yönünde tahminler yapılırken, dudak okuma uzmanı Nicola Hickling, Dowman'a sahadan çıkarken söylendiğini düşündüğü sözleri ortaya çıkardı.

Football London sitesine göre Arteta oyuncuya şunu söyledi: "Soyunma odasına gir Max."

Dördüncü lig ekibi büyük bir sürprize imza atarak, maçın normal süresi 1-1 berabere bitmesinin ardından penaltı atışlarında (5-3) Arsenal'ı eledi.

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