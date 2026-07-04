Beklenmedik bir gelişme… Arsenal, yıldız oyuncusuna ayrılma izni verdi

İngiliz "The Athletic" gazetesinin haberine göre, Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard, Arsenal'den ayrılıp Türk takımı Beşiktaş'a katılmaya hazırlanıyor. Transferin bedeli 20 milyon avro olarak tahmin ediliyor ve bu rakama 2 milyon avroluk ek primler de dahil.

Gazete, iki kulübün transferin detayları konusunda ön anlaşmaya vardığını belirtti. 31 yaşındaki oyuncunun Arsenal ile olan sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalmış durumda; sözleşme, daha önce 2025'ten 2027'ye uzatılmıştı.

Bu gelişme, Beşiktaş'ın yeni sezon başlamadan önce kadrosunu Avrupa'da büyük deneyime sahip bir oyuncuyla güçlendirme isteği doğrultusunda gerçekleşti.

Trussard, Arsenal’den, takımın 2004 yılından bu yana ilk kez Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı olağanüstü bir sezonun ardından ayrılıyor. Çeşitli turnuvalarda 50 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 8 gol attı ve 11 asist yaptı. Ayrıca Premier Lig’de 21 maçta ilk 11’de yer alarak teknik direktör Mikel Arteta’nın hücum sisteminde kilit bir rol oynadı.

Trossard, Ocak 2023'te Brighton'dan 31 milyon avrodan fazla bir bedel karşılığında Arsenal'e katıldı ve o zamandan beri takımın ilk 11'indeki yerini sağlamlaştırmayı başardı.

"Topçular"daki kariyeri boyunca tüm turnuvalarda 174 maça çıktı; bu maçlarda 36 gol attı ve 34 golün hazırlayıcısı oldu, böylece son sezonlarda takımın en verimli oyuncularından biri haline geldi.

Trussard şu anda Dünya Kupası’na katılan Belçika milli takımında yer alıyor. “Kırmızı Şeytanlar” turnuvada son 16 turuna yükseldi; bu nedenle transferin resmi açıklamasının, milli takımın Dünya Kupası’ndaki serüveni sona erdikten sonra yapılması muhtemel görünüyor.