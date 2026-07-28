FC Bayern, Alexander Nübel gibi kiralıktan dönen oyuncuların satışlarından toplamda yaklaşık 35 milyon euro gelir elde etti bile. Ancak bununla kalınması istenmiyor: Max Eberl liderliğindeki sportif yönetim, Joao Palhinha, Sacha Boey ve Bryan Zaragoza için hâlâ hararetle alıcı arıyor. Fakat bu da yüksek maaşları ve bonservis bedelleri nedeniyle zor görünüyor.









Bu arada kiralıktan dönen bir oyuncu gelecek sezon için kesin olarak planlamaya dahil edilmiş durumda: Arijon Ibrahimovic. Frosinone Calcio, Lazio Roma ve 1. FC Heidenheim’a toplam üç kiralık gönderilmesinin ardından, şaşırtıcı şekilde hâlâ sadece 20 yaşında olan altyapı çıkışlı oyuncu bu sezon profesyonel takımda şans bulacak. FC Bayern de bunu üç hafta önce özel olarak gönderdiği bir basın bülteniyle, üstelik bir hayli şaşırtıcı biçimde duyurdu.

Sportif direktör Christoph Freund, o dönemde şu sözlerle aktarıldı: "Arijon, 12 yaşında FC Bayern’e geldi ve Campus’ümüz ile doğru planlanmış kiralık duraklar üzerinden adım adım yol aldı. Özellikle Heidenheim’daki geçen çok iyi yılda kişisel olarak çok şey öğrendi ve artık FC Bayern için hazır. Gelişimi, yeteneklerimize sunduğumuz imkanların örneklerinden biri. Artık mesele sadece öğrenmek değil; artık mesele burada, FC Bayern’de saldırmak."

FC Bayern, Gordon yerine Saibari’yi aldı ve Ibrahimovic kazandı

Ibrahimovic’in bu şansı alması, transfer piyasasında aslında hiç öngörülmeyen gelişmelerle de ilgili. FC Bayern, yaz başında hücum hattını üst düzey bir sol kanat oyuncusuyla güçlendirmek istiyordu. Münih ekibi Anthony Gordon için yoğun çaba harcadı, ancak o sonunda FC Barcelona’ya transfer oldu.

Bunun yerine, güçlü yönleri daha çok merkezde olan çok yönlü Ismael Saibari geldi. Saibari burada özellikle Jamal Musiala ve Serge Gnabry ile süre için mücadele edecek. Her üçü de sol kanada kayabilse de, teknik direktör Vincent Kompany görünüşe göre tartışmasız bir numara olan Luis Diaz’ın nominal yedeği olarak Ibrahimovic’i düşünüyor. Ibrahimovic, pazartesi günü medya karşısında Kompany’nin kendisine biçtiği rol sorulduğunda, "Aslında Diaz’ın yedeği" yanıtını verdi.

Ibrahimovic, hazırlıklara geçen pazartesi günü yapılan resmi ilk antrenmanla başlayan küçük oyuncu grubunun içinde yer aldı. Wehen Wiesbaden’e karşı oynanan ilk hazırlık maçında (1-2) süre aldı ve çok sayıda deneyimli hücum oyuncusunun yokluğu nedeniyle yaklaşan hazırlık karşılaşmalarında da bolca oynama şansı bulması bekleniyor. Diaz, tıpkı Harry Kane ve Michael Olise gibi hâlâ uzatılmış Dünya Kupası tatilinde. Musiala, Gnabry, Lennart Karl ve Saibari ise çeşitli sakatlıkların ardından geri dönüşleri için çalışıyor.

Ibrahimovic, "Dünyanın en büyük kulübünde oynama şansı bulduğum için inanılmaz mutluyum" dedi. "Bu fırsatı kesinlikle değerlendirmek istiyorum."

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Vincent Kompany’yi, Ibrahimovic’in sprint özellikleri etkiledi

Ibrahimovic, 2023’ün başında 17 yaşındayken Julian Nagelsmann yönetiminde FC Bayern A takımında ilk maçına çıktı. Bunu üç maç daha ve üç kiralık dönem izledi. Önce Frosinone’ye umut veren bir kiralık gidiş, ardından Lazio’ya tamamen hayal kırıklığı yaratan bir kiralık transfer geldi; orada toplamda sadece 19 dakika süre alabildi. Geçen sezon ise Ibrahimovic, Bundesliga’dan düşen Heidenheim’da ilk 11’in değişmez isimlerinden biri haline geldi. Bu süreçte pozisyonlar arasında sık sık yer değiştirdi; zaman zaman sağdan, zaman zaman soldan, zaman zaman da merkezden oynadı ve yedi skor katkısı üretti.

Kompany’yi en çok etkileyen şey ise Ibrahimovic’in sprint özellikleri oldu. Ibrahimovic, geçen Bundesliga sezonunda toplam 664 sprint attı ve bu rakam tüm oyuncular arasında en iyi yedinci değer. FC Bayern’de zirvede 628 ile Michael Olise yer aldı. Ibrahimovic, 35,08 km/s azami sürate ulaştı. Münih ekibinin hiçbir hücum oyuncusu bu değeri geçemezken, sadece savunmacılar Alphonso Davies, Konrad Laimer ve Josip Stanisic daha hızlıydı. Fiziksel açıdan Ibrahimovic, Kompany’nin yoğun oyun tarzı için mükemmel ön koşullara sahip.

Ardından asıl kulübünde bir şans için somut başvurusunu da ideal anda yaptı; hem de mayıs ayında Allianz Arena’daki doğrudan FC Bayern karşılaşmasında. Heidenheim 3-3 aldı, Ibrahimovic ikna edici bir performans sergiledi ve bir gole asist yaptı.