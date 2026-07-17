Beklenmedik bir destinasyon… Barcelona, “istisnai” kurallara sahip bir dostluk turnuvasında sezona hazırlanıyor

İspanyol kulübü Barcelona, yeni futbol sezonuna hazırlık kapsamında İtalya’nın Udine kentinde düzenlenecek yeni bir üçlü uluslararası dostluk turnuvasına katılacağını resmen duyurdu.

Katalan ekibi, 8 Ağustos Cumartesi günü, 25 bin seyirci kapasiteli Udinese kulübünün ev sahipliği yaptığı “Blu Energy” Stadyumu’nda düzenlenecek olan “Friuli Venezia Giulia” Uluslararası Kupası’nın ilk edisyonunda yer alacak.

Katalan kulübü, turnuvanın yenilikçi bir üçlü sistemle düzenleneceğini açıkladı. Bu sistemde her takım, diğer iki takımla sadece 45 dakikalık tek devreli maçlarda karşılaşacak. Bu geleneksel olmayan format, katılımcı takımlara yeni sezon hazırlık döneminde mümkün olduğunca çok sayıda oyuncuyu deneme fırsatı sunmayı amaçlıyor.

Turnuva kurallarına göre, berabere biten her maç doğrudan penaltı atışlarıyla sonuçlandırılacak; penaltılarda galip gelen takım iki puan, kaybeden takım ise bir puan alacak. Bu puan sistemi, dostluk turnuvalarında alışılagelenden farklıdır.

Bu katılım, Barcelona’nın yaklaşık 21 yıllık bir aradan sonra Udine şehrine geri dönüşünü temsil ediyor. Katalan kulübünün bu İtalyan şehrine son ziyareti, 7 Aralık 2005 tarihinde Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Udinese ile karşılaştığı zamandı.

Barcelona’nın bu turnuvaya katılımı, teknik direktör Hansi Flick’in takımı yeni sezona hazırlamak için hazırladığı hazırlık programının bir parçasıdır. Alman teknik adam, resmi müsabakalar başlamadan önce farklı seviyelerdeki rakipler karşısında kadrolarını ve taktiksel planlarını test etmeyi amaçlamaktadır.