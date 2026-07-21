Fas ve Senegal arasında 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonunun kimliğiyle ilgili süregelen anlaşmazlığın çözümü, beklenildiği kadar yakında gerçekleşmeyecek. Basın raporları, davanın görüşüleceği ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) önünde yapılması beklenen oturum için yeni bir tarih ortaya çıkardı.

Konusunda uzman İspanyol IUSPORT ağının, anlaşmazlığın taraflarından birine yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Senegal ve Fas federasyonları arasındaki dinleme oturumu, mahkemenin İsviçre'nin Lozan kentindeki merkezinde önümüzdeki eylül veya ekim aylarında düzenlenecek.

Bu zaman çizelgesi, davada nihai kararın en erken ekim ayından önce çıkmasının mümkün olmayacağı anlamına geliyor. Böylece 2025 Afrika Uluslar Kupası unvanı etrafındaki tartışma, iki taraf arasında süregelen gerginliğin ortasında birkaç hafta daha devam edecek.

Basın raporları, bu ayın başlarında, temmuzda, mahkemenin Senegal lehine bir karar verdiğini iddia etmiş, ancak CAS herhangi bir resmi karar açıkladığını yalanlamıştı.

2025 Afrika şampiyonluğu CAS kararını bekliyor

Afrikalı taraftarlar, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) geçen 17 Mart'ta aldığı kararı destekleyeceğini mi yoksa onu tamamen iptal mi edeceğini belirleyecek olan spor mahkemesinin kararını bekliyor.

CAF Temyiz Komitesi, finalde yaşanan olaylar nedeniyle şampiyonluk unvanını Senegal Millî Takımı'ndan alarak idari olarak Fas Millî Takımı'na verme kararı vererek birinci derece kararını tersine çevirmişti.

Karar, Senegal Millî Takımı oyuncularının uzatma dakikalarında Fas Millî Takımı lehine verilen bir penaltıyı protesto ederek sahayı geçici olarak terk etmesinin ardından geldi. Penaltı kullanıldı ve kaçırıldı, ardından Senegal, Bab Gaye aracılığıyla bir gol kaydetti.

Fas'ın penaltıyı gole çevirmeyi başaramamasına rağmen, Afrika Konfederasyonu, Temyiz Komitesi kararına göre Senegal Millî Takımı'nın işlediği ihlal nedeniyle Fas Millî Takımı'nı idari olarak 3-0 galip saymaya karar verdi.

Senegal Futbol Federasyonu, kararı kesin bir şekilde reddederek "adaletsiz" olarak nitelendirdi ve onu "idari hırsızlık" olarak tanımladı. Ardından unvan hakkını geri kazanmak amacıyla Spor Tahkim Mahkemesi'ne resmi olarak itiraz başvurusunda bulundu.

CAS oturumu, turnuvanın kaderini belirlemede belirleyici olacak. Zira olaylar iki senaryodan birine doğru ilerleyecek: Ya Afrika Konfederasyonu'nun kararı onaylanacak ve Fas 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu olarak kalacak, ya da ceza iptal edilecek, sahadaki sonuç yeniden tanınacak ve unvan Senegal'e verilecek.