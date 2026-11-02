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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Beklenenden de uzun: Bayern Münih'in spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, Serge Gnabry ve Ismael Saibari'nin sahalardan uzak kalacağı süreleri açıkladı

Bundesliga
Atletico Madrid - Bayern Münih
Atletico Madrid
Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi
Mainz 05 - Bayern Münih
Mainz 05

Serge Gnabry ve Ismael Saibari, büyük olasılıkla bu yıl Bayern Münih formasıyla bir daha sahaya çıkmayacak.

Spor direktörü Max Eberl'in pazartesi günü açıkladığına göre, yaz transferi Saibari sindezmoz yırtığı nedeniyle muhtemelen üç ila dört ay sahalardan uzak kalacak. Eberl, Gnabry için de "Noel'e kadar oynayabilecek durumda olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

İki hücum oyuncusu cumartesi günü Borussia Dortmund'a karşı oynanan Klassiker'de sakatlanmıştı. Saibari pazar günü ameliyat edilmiş, Gnabry ise sol uyluğundan kas sakatlığı yaşamıştı.

FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images

Jamal Musiala'nın dönüşünde son durum ne?

Eylül sonunda millî takımda kas lifi yırtığı yaşayan Jamal Musiala'nın sahalara dönüşü ise yaklaşıyor. Eberl, "Millî maç arasında takımla antrenmanlara başlamasını ve sonrasında kısıtlı süreler alarak yeniden sahalara alışmasını umuyoruz" dedi.

23 yaşındaki oyuncunun şu anki uzun süreli yokluğu, hazırlık döneminin "kesintisiz geçmemesiyle" de bağlantılı. Musiala, nörolojik bir işlev bozukluğuna bağlı absans nöbetleri nedeniyle bu dönemde iki kez yere yığılmıştı.

Gelecek maçlar
ATM

ATM

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

FCB

FCB

M05

M05

Bundesliga

07 Kas 2026

FCB

FCB

Ayrıca kulüp risk almak istemiyor ve Musiala'nın "yüzde yüz hazır olmasını" istiyor. Sakatlığı bulunan Luis Díaz'ın da millî maç arasının ardından takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor.

FC Bayern, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e konuk olacak. Ardından cumartesi günü Bundesliga'da FSV Mainz 05 deplasmanına çıkacak.

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