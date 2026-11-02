Spor direktörü Max Eberl'in pazartesi günü açıkladığına göre, yaz transferi Saibari sindezmoz yırtığı nedeniyle muhtemelen üç ila dört ay sahalardan uzak kalacak. Eberl, Gnabry için de "Noel'e kadar oynayabilecek durumda olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

İki hücum oyuncusu cumartesi günü Borussia Dortmund'a karşı oynanan Klassiker'de sakatlanmıştı. Saibari pazar günü ameliyat edilmiş, Gnabry ise sol uyluğundan kas sakatlığı yaşamıştı.

Getty Images

Jamal Musiala'nın dönüşünde son durum ne?

Eylül sonunda millî takımda kas lifi yırtığı yaşayan Jamal Musiala'nın sahalara dönüşü ise yaklaşıyor. Eberl, "Millî maç arasında takımla antrenmanlara başlamasını ve sonrasında kısıtlı süreler alarak yeniden sahalara alışmasını umuyoruz" dedi.

23 yaşındaki oyuncunun şu anki uzun süreli yokluğu, hazırlık döneminin "kesintisiz geçmemesiyle" de bağlantılı. Musiala, nörolojik bir işlev bozukluğuna bağlı absans nöbetleri nedeniyle bu dönemde iki kez yere yığılmıştı.

Ayrıca kulüp risk almak istemiyor ve Musiala'nın "yüzde yüz hazır olmasını" istiyor. Sakatlığı bulunan Luis Díaz'ın da millî maç arasının ardından takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor.

FC Bayern, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e konuk olacak. Ardından cumartesi günü Bundesliga'da FSV Mainz 05 deplasmanına çıkacak.