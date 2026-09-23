Beklenenden daha pahalı mı? Barcelona’yı Raphinha konusunda zorlu bir sözleşme pazarlığı bekliyor

İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre 29 yaşındaki Brezilyalı, bundan sonra yeni danışmanı olarak Ali Barat ile çalışmayı planlıyor. Raphinha birkaç yıldır herhangi bir menajer tarafından temsil edilmiyor ve sözleşme görüşmelerini her zaman kendisi yürütüyor.

Oldukça kötü bir şöhrete sahip Barat ve onun ajansı Epic Sports Football ile yolların kesişmesi, şimdi Barca'da yeni bir sözleşme üzerindeki görüşmelerin ortasına denk geldi. Çeşitli medya kuruluşları, taraflar arasında anlaşmanın neredeyse sağlandığını ve sadece son detayların netleştirilmesi gerektiğini bildirmişti.

Ancak Barat ile bir iş birliği yapılması halinde, görüşmelerin yeniden tamamen baştan ele alınması gerekebilir. Oyuncuların, devam eden sözleşme görüşmeleri sırasında mali taleplerini daha iyi kabul ettirebilmek için danışmanlarını değiştirmesi pek de nadir görülen bir durum değil. Sonuç olarak Raphinha'nın sözleşmeye imza atması Barca için düşünüldüğünden daha pahalıya mal olabilir.

Katalan ekibinde 29 yaşındaki oyuncunun yılda brüt yaklaşık 16,5 milyon euro kazandığı konuşuluyor. Mevcut sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Oyuncu geçmişte birkaç kez, aktif futbol kariyerini aslında Barcelona'da noktalamak istediğini vurgulamıştı.

Raphinha, Barcelona formasıyla şu ana kadar kaç gol attı?

Raphinha, bu sezon Barca için adeta bir hayat sigortası olduğunu gösteriyor. Robert Lewandowski'nin bonservissiz ayrılığı sonrasında yeni, üst düzey bir santrfor kadroya katılamadığı için - Julian Alvarez'e olan ilgi Atletico Madrid tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmadı - Raphinha şu anda hücumun en uç noktasında görev yapıyor ve burada da son derece ikna edici bir performans sergiliyor.

Brezilyalı oyuncu sekiz resmi maçta şimdiden inanılmaz bir şekilde 14 gole ulaştı, ayrıca üç gole daha doğrudan katkı yaptı. LaLiga'da gol krallığı yarışında Sergio Camello (Rayo Vallecano), takım arkadaşı Lamine Yamal ve Kylian Mbappe'nin (Real Madrid) açık ara önünde yer alıyor; söz konusu isimlerin her biri "yalnızca" yedi golde kaldı.