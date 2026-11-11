“Beklenenden daha büyük hedefler!” Namağlup Yunanistan, zirve mücadelesinde Hollanda’yı şaşırtmaya hazır

Yunanistan Teknik Direktörü Ivan Jovanovic, Hollanda ve Sırbistan'a karşı oynayacakları kritik UEFA Uluslar Ligi maçlarına hazırlanırken takımını tarihi fırsatı değerlendirmeye çağırdı. Yunanistan, sürprizlerle dolu bir performansın ardından A2 Grubu'nda Hollanda ile birlikte yenilgisiz olarak zirvede yer alıyor.

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Yenilgisiz Yunanistan, Uluslar Ligi’nde tarihi bir final hedefliyor

Yunanistan Teknik Direktörü Ivan Jovanovic, takımının UEFA Uluslar Ligi grup maçlarını Hollanda ve Sırbistan karşılaşmalarıyla tamamlamaya hazırlandığı kritik milli maç dönemi öncesinde hedeflerini ortaya koydu. A2 Grubu’nun sürpriz takımı olan Yunanistan, dört maçta topladığı sekiz puanla lider Hollanda ile aynı puanda, ikinci sırada yer alıyor.

Jovanovic’in ekibi, Sırbistan’ı 2-1, Almanya’yı ise tarihi bir sonuçla 1-0 mağlup edip Hollanda ile 2-2 berabere kalarak turnuvadaki yenilmezliğini sürdürdü.

Vangelis Pavlidis, Christos Tzolis ve Dimitrios Kourbelis gibi öne çıkan oyuncular, Yunanistan’ı beklenmedik bir çeyrek final bileti için yarışır hâle getirdi.

Jovanovic’in daha büyük hedefleri Hollanda maçıyla başlıyor

EPO’nun resmî kanalına konuşan Jovanovic, takımının ilk maçlarda oluşturduğu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Teknik direktör, özellikle 13 Kasım’daki kritik Hollanda karşılaşmasına odaklandı.

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Jovanovic, “Önümüzde son iki maç var. Puan durumunda çok iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum ancak bu son iki maçta iyi bir karşılık vermemiz büyük önem taşıyor” dedi. “Bu fırsatı ilk maçlarda kendimiz yarattık. Sürecin başında beklediğimizden daha büyük hedeflere ulaşma ihtimalimiz var.”

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Hollanda ile oynadıkları önceki maçta alınan 2-2’lik beraberliği değerlendiren Jovanovic, “İyi, hatta belki de önceki maçlardan daha iyi bir performans göstermemiz önemli. Rakiplerimizin potansiyeli konusunda artık daha fazla deneyimimiz var” diye ekledi.

Koutsoupias’ın katılımıyla orta sahada seçenekler artıyor

Jovanovic, kadro tercihine de değindi. Orta saha oyuncusu Ilias Koutsoupias’ın milli takıma çağrılmasını, yurt dışında oynayan Yunan futbolcuları milli takım kadrosuna dâhil etme çabalarının bir parçası olarak açıkladı.

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Jovanovic, “Son yıllarda milli takımda epey yeni isim yer aldı” dedi. “Başka ülkelerde oynayan Yunan futbolcular var. Onları takip ediyoruz ve onları görme zamanının geldiğini düşündüğümüzde bunu yapacağız.”

Koutsoupias’ı değerlendiren teknik direktör, “Özellikle daha fazla seçeneğe ihtiyaç duyabileceğimiz bazı mevkiler var; orta saha bunlardan biri. Uzun süredir yurt dışında şansını deneyen bir oyuncu. Çabalıyor, iyi bir seviyede. Bu fırsatı hak ettiğine inanıyorum ve bu yüzden aramızda” ifadelerini kullandı.

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A2 Grubu’nun sıralamasını iki kritik maç belirleyecek

Yunanistan, son milli maç dönemine 13 Kasım’da Hollanda’yı ağırlayarak başlayacak. Bu karşılaşma A2 Grubu’nun liderini belirleyebilir. Yunanistan, ardından 16 Kasım’da Sırbistan’a konuk olacak.

Jovanovic, takımın ilerleyişine iyimser bakarken rehavete kapılmamaları gerektiği uyarısında bulundu.

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Jovanovic sözlerini, “Elbette kendimizi olduğumuzdan büyük görmeden, ancak bu maçlardan sonra ortaya çıkabilecek hedeflere her zaman olumlu yaklaşarak ilerlemeliyiz. Bunu mümkün olan en iyi şekilde tamamlayabilmemiz için aynı ölçüde odaklanmış olmamız önemli” diyerek tamamladı.