Fransız savunmacı Castello Lukeba'nın hisseleri, bu yaz transfer döneminde Balde'nin ayrılması halinde Katalan kulübünün bir numaralı tercihi haline gelmesiyle birlikte Barcelona hesaplarında yükseldi.

İngiliz "The Athletic" gazetesinin haberine göre, Barcelona savunma hattını güçlendirmek için aday listesinde Lukeba'nın da bulunmasıyla savunmacı piyasasını takip etmeyi sürdürüyor. Özellikle 23 yaşındaki ve 1,84 metre boyundaki Leipzig savunmacısı, birkaç haftadır kulübün ilgisini çekiyor.

Lukeba bu yaz 80 milyon euroluk bir serbest kalma bedeline sahipti, ancak bu maddenin devreye sokulması için belirlenen süre sona ermiş durumda. Oyuncunun sözleşmesi, gelecek yazdan itibaren geçerli olacak 65 milyon euroluk yeni bir serbest kalma bedeli içeriyor.

Leipzig, bu transfer döneminde Lukeba'nın ayrılığı konusunda masaya oturmayı kabul ederse durum değişebilir.

"Sky Sport Almanya" ağına göre, Fransız savunmacının bu yaz ayrılması halinde bonservis değeri, 80 milyon euroluk serbest kalma bedelinden çok daha düşük olabilir.

Leipzig, gelen tekliflere kulak vermeye hazır olduğunu gösterdi ve transferin bedeli 45 ila 50 milyon euro arasında değişebilir. Ancak bu sürecin gerçekleşmesi, Balde'nin ayrılma ihtimaline bağlı kalıyor.

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Lukeba ile anlaşma fikrinin en önde gelen destekçilerinden biri. Alman teknik adam onu çok iyi tanıyor ve özellikle hem stoper hem de sol bek pozisyonlarında oynayabilen Fransız savunmacının potansiyeline büyük değer veriyor.

Flick, Lukeba'nın Leipzig'deki gelişimini yakından takip etti; oyuncu, Alman liginin geleceği parlak en dikkat çekici genç savunmacılarından biri olduğunu kanıtladı.

Lukeba, solak bir oyuncu olmasıyla öne çıkıyor. 2023 yılında Leipzig'e katılmadan önce Olympique Lyon akademisinde yetişti ve kısa sürede Alman ekibinin önemli bir unsuru haline geldi.

Ceza sahasından uzakta savunma yaparkenki hızı, açık alanlarda pozisyonu toparlama becerisi ve topla oyun kuruş kalitesi, Barcelona'nın savunma hattında aradığı özelliklerle örtüşüyor.



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