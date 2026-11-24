Real Madrid'de bu sezon az forma şansı bulduğu zorlu bir dönemin ardından Faslı Brahim Diaz için ufukta birkaç olumlu işaret belirdi.

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İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre, yakında gerçekleşmesi beklenen üç gelişme Diaz'ın sezonunun gidişatını değiştirebilir. Bunlar, 2031'e kadar uzatılmasına yaklaşılan sözleşmesi, kendisine daha fazla süre alma fırsatı verebilecek Endrick'in yokluğu ve Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili beklenen karar.

Gazete, Diaz'ın zor durumları güçlü dönüşler için fırsata çevirmeye alışkın olduğunu vurguladı. Bu zihniyet, oyuncunun her zaman yaptığı ve "Zoru kolay yap" ifadesini taşıyan gol sevincinde de kendini gösteriyor. Bu sevinç, koşullar ne olursa olsun pes etmeme kararlılığına işaret ediyor.

Oyuncu şu anda da bu zihniyetten vazgeçmiyor, özellikle de durumunu değiştirme umudu veren birkaç yeni motivasyon kaynağı ortaya çıkmışken.

İlk gelişme sportif tarafta. Yalnızca 248 dakika süre alan Diaz, Real Madrid oyuncuları arasında süre sıralamasında 18. sırada bulunuyor ve Endrick, Militão, Lunin, Espi ile Thiago'nun önünde yer alıyor.

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Faslı oyuncu doğal olarak bu durumu değiştirmek istiyor ve bunun için en büyük silahı olan zorlukların üstesinden gelme becerisine güveniyor.

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Brezilyalı Endrick'in üç hafta boyunca forma giyemeyecek olması, şu anda Arda Güler'in görev yaptığı sağ kanat pozisyonu için Diaz'a ek bir rekabet şansı sunuyor.

Diaz eline geçen her fırsatı değerlendirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çekici rakamlara ulaştı. Yalnızca 100 dakika sahada kalmasına rağmen üç asist yaparak bu alanda Real Madrid oyuncuları arasında zirvede yer aldı.

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Asistlerini Inter, Leipzig ve AEK Atina karşısında yapan Diaz, kısıtlı sürede çok şey sunabileceğini kanıtladı. Şimdi ise Eindhoven ile oynanacak maç, kendini göstermesi için yeni bir fırsat olacak.

Bu maçın ardından Diaz'ın sözleşme uzatmasının gün yüzüne çıkması bekleniyor. Bu anlaşmayı AS gazetesi geçtiğimiz 16 Haziran'da duyurmuştu.

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Fikir yaz başında şekillenmiş, ardından müzakereler son aşamaya ulaşmıştı. Tüm detaylarda anlaşmaya varılmasıyla resmi açıklama artık zaman meselesi haline geldi.

Anlaşma, 30 Haziran 2027'de sona erecek olan sözleşmenin uzatılarak oyuncunun 2031'e kadar Real Madrid'de kalmasını amaçlıyor.

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Mali açıdan cazip birkaç teklif almasına ve diğer kulüplerin süregelen ilgisine rağmen işler ilgi aşamasının ötesine geçmedi, zira herhangi bir müzakereye girilmeden önce cevap belliydi.

Diaz ve Real Madrid yola birlikte devam etmek istiyor. İki taraf da birbirini gelecek için en iyi seçenek olarak görüyor.

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Arda Güler, Tchouameni ve Courtois'nın sözleşme uzatmalarının açıklanmasının ardından sırada Valverde, Jude Bellingham ve Diaz bulunuyor.

Real Madrid, Faslı oyuncuyu gelecek projesinin parçalarından biri olarak görüyor. Bu durum, sözleşmesinin uzatılabileceği haberini gülümseyerek karşılayan José Mourinho için de geçerli.

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Mourinho, Diaz'ın yeteneklerine ve futbol potansiyeline her zaman güvendiğini gösterdi ve bunu pek çok kez açıkça dile getirmekten çekinmedi. Ancak bu güven şimdiye kadar oyuncunun süresine yansımadı.

Diaz yalnızca iki maçta ilk 11'de başladı ve bunların sonuncusu 8 Eylül'deki Inter maçıydı. Bazı fiziksel sorunlar yaşamasına rağmen artık forma giymeye hazır. Bu nedenle İtalyan ekibi karşısındaki dikkat çekici performansının ardından bazı dönemlerde forma giymemesi bir miktar gizemle çevrili.

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Atlas Aslanları'nın başarısı

Fas Milli Takımı'nda ise Diaz'ın yeri konusunda hiçbir şüphe yok. Diaz, Atlas Aslanları'nın en önemli yıldızlarından biri haline geldi. Son milli aralar oyuncunun güçlü dönüşüne sahne oldu. Diaz, son milli arada Nijer karşısında biri olağanüstü olmak üzere iki asist yaptı.

Diaz, Dünya Kupası'nda da parladı. Asist sayısında onu geride bırakan tek isim yedi asist yapan Michael Olise oldu, Faslı oyuncu ise dört asistte kaldı.

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Parlak performansı Afrika Uluslar Kupası'nda da sürdü. Diaz, dörder gol atan Muhammed Salah ve Victor Osimhen'in önünde beş golle turnuvanın gol kralı oldu ve turnuvanın en iyi 11'ine seçildi.

Final maçında kaçırdığı penaltı, turnuvadaki serüveninin en acı anı oldu. Ancak davanın spor mahkemelerinde sonuçlanması beklenirken bu hayal kırıklığı tamamen sona ermeye yakın.

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Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararını salı günü açıklaması bekleniyor. Fas Futbol Federasyonu ise davadan galip çıkma ihtimaline güveniyor. Senegal sahada maçı kazanmıştı ancak verilen penaltının hatalı olduğunu öne sürerek protesto amacıyla birkaç dakika boyunca sahayı terk etmişti.

Kazananı 2 Aralık'ta açıklanacak Afrika Altın Top ödülünün de adayları arasında yer alan Diaz için beklenen karar, Atlas Aslanları ile ilk kupasını kazandığının tescil edilmesi fırsatını sunabilir. Diaz daha önce Manchester City ile üç kupa, Milan ile Serie A şampiyonluğu ve Real Madrid ile yedi kupa kazanmıştı.

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Yaşadığı fırtınaların ardından Diaz için zorluklar sayfasını kapatıp yeniden gülümseme fırsatı doğmuş görünüyor.