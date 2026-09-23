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Abobakr El Mokadem
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"Beklenen seviyede görünmedik": Suudi Arabistanlı forvet Kuveyt karşısındaki düşüşü açıkladı

Suudi Arabistan - Kuveyt
Suudi Arabistan
Kuveyt
Gulf Cup
A. Al-Hamdan
Suudi Arabistan
Kuveyt

Suudi Arabistan tek golle kazandı

Suudi Arabistan Millî Takımı forveti Abdullah el-Hamdan, çarşamba günü "Körfez 21" turnuvasının açılış turunda Kuveyt'i 1-0 mağlup etmenin mutluluğunu dile getirdi ve önümüzdeki turlarda galibiyet serisini sürdürmeyi umduğunu belirtti.

El-Hamdan, "El-Kass" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Suudi halkını bu galibiyetten dolayı tebrik ediyoruz, Kuveyt Millî Takımı'na da talihsizlik. Galibiyet önemliydi ve buna ihtiyacımız vardı."

Suudi Arabistan'ın bugün beklenen düzeyde bir performans sergilemediğini kabul eden el-Hamdan, bunu her zaman zor olduğunu ifade ettiği açılış maçlarının doğasına bağladı, ancak önümüzdeki maçlarda daha iyisini öngördü.

El-Hamdan sözlerine şöyle devam etti: "Kötü değildik, rakibin kalesine kadar ulaştık, belirli konularda gelişmemiz gerekiyor ve zamanla daha iyi bir görüntü ortaya koyacağız."

Suudi Arabistan ilk turu, 3 puanla A Grubu'nun lideri olarak tamamladı ve 1-1 berabere kalan Umman ile Irak'ın 2 puan önünde yer aldı; Kuveyt Millî Takımı ise puansız kaldı.

Suudi Arabistan, ikinci tur müsabakalarında önümüzdeki cumartesi günü Umman ile karşılaşacak; Irak ise Kuveyt ile karşı karşıya gelecek.

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