Fas Futbol Federasyonu, bugün pazar günü, A Milli Takım'ın yaklaşan uluslararası ara dönemine ilişkin planını açıkladı.

Fas Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası finallerine yükselme mücadelesinin verildiği elemelerin üçüncü ve dördüncü haftalarında Nijer Milli Takımı ile üst üste iki maç oynayacak.

Fas Federasyonu, A Milli Takım'ın Nijer Milli Takımı ile üst üste iki maç yapacağını ve bu karşılaşmaların Kazablanka şehrindeki Muhammed V Spor Kompleksi ile Rabat şehrindeki Prens Mevlay Abdullah Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

Federasyon resmi açıklamasında, üçüncü hafta kapsamındaki ilk maçın 13 Kasım'da saat 20.00'de Kazablanka'daki Muhammed V Spor Kompleksi'nde (Donor olarak bilinen stat) oynanacağını, karşılaşmayı Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'ın, yardımcıları vatandaşları Hamza Hacı Abdi ve Ali Mahmud Mahad ile birlikte yöneteceğini belirtti.

Fas'ın "Donor" sahasında oynadığı son resmi maç, 13 Haziran 2022'de Liberya Milli Takımı'na karşı oynanan ve Fas'ın 2-0 kazandığı karşılaşmaydı.

Dördüncü hafta maçı ise 17 Kasım'da Rabat şehrindeki Prens Mevlay Abdullah Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmayı Etiyopyalı hakem Teodros Mitiku, yardımcıları vatandaşları Fasika Biru Yiholashet ve Tigli Gizaw Bilashi ile birlikte yönetecek.