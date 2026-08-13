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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Beklenen kraliyet reddi: Juventus, Real Madrid'in yıldızını kiralamayı planlıyor

Transfers
La Liga
Serie A
Real Madrid
Juventus
A. Lunin
İspanya
İtalya

Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin, hizmetlerinden kiralık olarak yararlanmak isteyen Juventus'un ilgi alanına girdi.

"Defensa Central" ağı, La Gazzetta dello Sport'ta çalışan gazeteci Filippo Cornacchia'ya dayandırarak, Juventus'un yakın zamanda Lunin'i kadrosuna katmak için harekete geçeceğini belirtti.

Cornacchia'ya göre, İtalyan ekibi öncelikle Paris Saint-Germain'de geçirdiği bir dönemin ardından Parma'ya transfer olan Zion Suzuki'yi kiralamayı amaçlıyor.

Eğer Juventus, Parma ile hızlı bir şekilde anlaşmaya varamazsa, Luciano Spalletti'nin yönettiği İtalyan kulübü, alternatif bir seçenek olarak Lunin'in adını masaya koydu.

Thibaut Courtois'nın yalnızca birkaç gün önce Valdebebas'a katılmasının ardından, Lunin mevcut hazırlık döneminde Kraliyet ekibinin maçlarında ilk 11'de yer aldı. 

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Ancak Real Madrid, yaklaşık iki yıl önce sözleşmesini yenileyerek 2030 yılına kadar kulüpte kalmayı sürdürecek olan Ukraynalı kalecinin ayrılmasını düşünmüyor. 

Lunin'in piyasa değeri Transfermarkt sitesine göre 25 milyon euroya ulaşmıştı, ancak şu anda 12 milyon euro seviyesinde.

İtalya cephesinde ise, 2023/2024 sezonunda Santiago Bernabéu sahasında en iyi seviyesine ulaşan Lunin'i kadrosuna katmak için Juventus'un ödemeye hazır olacağı meblağ açıklanmadı.

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