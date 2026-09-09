Bayern Münih, yarın akşam Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Allianz Arena'da Norveç ekibi Bodø/Glimt'i konuk edecek. Karşılaşmayı Sloven hakem Rade Obrenoviç yönetecek.

Alman "Bild" gazetesine göre Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, 4-2-3-1 dizilişine güvenmeyi planlıyor. Kaleyi Manuel Neuer koruyacak; önünde savunma hattında Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah ve Alphonso Davies yer alacak.

Gazeteye göre orta sahada Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavloviç'in, önlerinde ise Faslı yıldız İsmail Saibari'nin bulunması bekleniyor.

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Hücumda ise kanat oyuncuları Michael Olise ve Luis Diaz'ın, tecrübeli forvet Harry Kane'in arkasında forma giymesi bekleniyor.

Bayern Münih maça galibiyetin en büyük adayı olarak çıkarken, Bodø/Glimt hız ve baskı üzerine kurulu oyun tarzından faydalanarak Bavyera devi karşısında bir sürprize imza atmayı hedefliyor.

Bundesliga şampiyonu, Alman Ligi'ndeki son maçında büyük Bavyera üstünlüğüne ve birçok fırsat yaratmasına rağmen ev sahibi Schalke ile golsüz berabere kalarak yaşadığı sürprizin ardından, Norveçli konuğu karşısında doğru yola dönmeye çalışacak.

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