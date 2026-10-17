Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, kaptanı Salem Al Dawsari'yi yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Rehabilitasyon programını tamamlayan yıldız oyuncu takımla birlikte çalışmalara döndü. Bu gelişme İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'ye hücumda ek seçenekler sunuyor; ancak aynı zamanda Suudi yıldızın yokluğunu çok iyi değerlendirerek sol kanatta kendini güçlü biçimde kabul ettiren Hollandalı Crysencio Summerville'in geleceği konusunda önemli bir soru işareti doğuruyor.

Salem'in yokluğu döneminde Summerville dikkat çeken performanslar sergiledi; farklı kulvarlarda çıktığı 10 maçta 3 gol atıp 3 de asist yaparak toplam 6 gole katkı sağladı.

Etkisi yalnızca sayılarla sınırlı kalmadı. Çalım yapma, savunmaları yarma ve fırsat üretme becerisi de net biçimde öne çıktı ve son dönemde Al Hilal'in hücumdaki en önemli silahlarından biri haline geldi.

Summerville kendini kabul ettirdi, Inzaghi çözüm arıyor

Salem Al Dawsari'nin dönüşü, Inzaghi'yi olumlu bir teknik ikilemle karşı karşıya bırakıyor. Suudi kaptan büyük bir tecrübeye ve maçları bitirme kabiliyetine sahipken, Summerville de ilk 11'de kalmayı talep etmesine yetecek kadarını ortaya koydu.

Gelecek maçlar HIL Premier Lig 14:00 ALH

Dolayısıyla çözüm, ikisinden birini feda etmekte değil, her ikisinin yeteneklerinden birlikte yararlanmaya imkân tanıyacak yeni bir rol aramakta olabilir.

Şunu da okuyun: Hemam El Hemami: Büyüklerin ateşini harlandıracak Suudi yetenek!

Masadaki seçenekler arasında, Salem'in sol kanada geri dönmesiyle birlikte Summerville'in forvet arkasında ileri uçtaki oyun kurucu pozisyonunda değerlendirilmesi de bulunuyor.

Ancak bu senaryonun başarısı, Hollandalı oyuncunun merkezde oynamanın gereklerine uyum sağlama kapasitesine bağlı olacak. Zira bu bölgede kanatlardaki boşluklardan yararlanmak yerine daha hızlı kararlar almak ve orta saha ile hücum hattı arasındaki bağı kurmak zorunda.

Salem dönüyor, Al Hilal'de yeni bir rekabet başlıyor

Inzaghi daha önceki açıklamalarında Salem Al Dawsari'nin grup için taşıdığı önemi vurgulamıştı; bu da Al Hilal kaptanının takım içindeki konumunu yansıtıyor.

Onun dönüşüyle teknik direktör, özellikle sıkışık fikstür ve çok sayıda kulvar göz önüne alındığında, hücum düzeninin etkinliğini koruyacak biçimde süre yönetimi yapmak ve rolleri dağıtmak durumunda kalacak.

Öte yandan Salem'in bu yokluk döneminin ardından formunu kademeli olarak geri kazanması gerekiyor. Summerville ise mevkisi için rekabetin yeniden başlamasına rağmen etkili olabileceğini kanıtlamak adına dikkat çeken performanslarını sürdürmek zorunda olacak.

Suudi kaptanın tecrübesi ile Hollandalı kanat oyuncusunun parlak formu arasında Inzaghi, sadece bir oyuncuyu kadroya geri kazanmakla yetinmek yerine hücum seçeneklerini geliştirme fırsatına sahip.

Böylece Salem'in dönüşü, Al Hilal için yalnızca moral verici bir destek olmaktan çıkıp önemli bir taktik değişimin kapısını açabilir. Peki Inzaghi kaptanını sol kanada geri döndürüp Summerville'i oyun kuruculuğa mı kaydıracak, yoksa her maçın niteliğine göre ikisini rotasyonda mı kullanacak?