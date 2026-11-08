Mısır Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü Ali Maher, 2027 Afrika Uluslar Kupası'na katılmaya hak kazanmak için oynanan elemelerin üçüncü ve dördüncü haftası kapsamındaki Malavi karşılaşmalarına hazırlık amacıyla, millî takımın yeni döneminin izlerini taşıyan sınavlar öncesinde Firavunlar'la birlikte ilk kadrosunu açıkladı.

Mısır Millî Takımı'nın kampının, Firavunlar'ın İkinci Grup'taki liderliklerini pekiştirmeyi ve kıtasal turnuvaya katılmaya bir adım daha yaklaşmayı hedefleyeceği iki maç öncesinde, bu ayın 9 Kasım günü Millî Takımlar Merkezi'nde başlaması planlanıyor.

Ali Maher'in kadrosu bir dizi değişiklik barındırıyor; bunların başında beş oyuncunun millî takıma dönüşü geliyor: Ahli kalecisi Mohamed El Shenawy, Mahmoud Hamdi "El Wensh", Mohamed Shehata, Nasser Maher ve Mahmoud Marei.

Kadroda ayrıca hücum hattında bir sürpriz yaşandı; sezon başından bu yana sergilediği dikkat çekici performansların ardından Modern Sport forveti ve 8 golle Mısır Ligi'nin gol kralı olan Mahmoud Mamdouh ilk kez kadroya katıldı.

Buna karşılık Ahli orta saha oyuncusu Imam Ashour'un teknik nedenlerle yokluğu sürerken, El Ahli Bankası kalecisi Abdelaziz El Balaouti, Mohamed El Shenawy'nin kadroya dönüşünün ardından hesaplamalardan çıktı.

Kadroda ayrıca, geçtiğimiz uluslararası ara döneminde Hamdi Fathi'nin sakatlığını telafi etmek için millî takıma katılan İtalyan Frosinone defans oyuncusu Omar Fayed'in yokluğu göze çarptı; Katar ekibi Al Wakrah'ın oyuncusu Fathi ise sakatlık nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Geçen kampta ilk kez millî takım formasıyla sahaya çıkan Ahli orta saha oyuncusu Ali Mahmoud da kadroda yer almadı; böylece Zamalek oyuncusu Mohamed Shehata bu dönemde yeniden millî takımın hesaplarına girdi.

Öne çıkan dönüşlerden biri de, geçtiğimiz uluslararası ara döneminde Firavunlar'la birlikte sahaya çıkmasına engel olan sakatlıktan iyileşen Suudi Al Riyadh oyuncusu Mahmoud Hassan "Trezeguet" oldu.

Öte yandan, geçtiğimiz ocak ayında Firavunlar'ın Afrika Uluslar Kupası'na katılmasından bu yana hesaplamaların dışında kalan Türk ekibi Konyaspor forveti Mostafa Mohamed'in millî takım kadrosundaki yokluğu sürüyor.

Mısır Millî Takımı'nın Malavi karşılaşmaları için açıklanan kadrosu şöyle:

Kaleciler: Mohamed El Shenawy (Ahli), Mahdi Soliman (Zamalek), Mostafa Shoubir (Ahli), Mohamed Alaa (Ceramica Cleopatra).

Defans: Mahmoud Hamdi "El Wensh" (Zamalek), Hossam Abdelmaguid (Bulgar Ludogorets), Rami Rabia (BAE ekibi Al Ain), Mohamed Abdelmonem (Fransız Nice), Mahmoud Marei (Pyramids), Mohamed Hany (Ahli), Karim Hafez (Pyramids), Ahmed Fatouh (Zamalek), Tarek Alaa (Zed).

Orta Saha: Marwan Attia (Ahli), Mohanad Lasheen (Pyramids), Mahmoud Saber (Pyramids), Mohamed Shehata (Zamalek), Nasser Maher (Pyramids), Ibrahim Adel (Danimarkalı Nordsjaelland), Mahmoud Hassan "Trezeguet" (Suudi Al Riyadh), Ahmed Sayed "Zizo" (Ahli), Haitham Hassan (İskoç Celtic).

Hücum: Mohamed Salah (Türk ekibi Trabzonspor), Omar Marmoush (İngiliz Tottenham), Hamza Abdelkarim (İspanyol Barcelona), Mahmoud Mamdouh (Modern Sport).

İlk maça bu ayın 13 Kasım günü Kahire Uluslararası Stadı'nın ev sahipliği yapması planlanıyor; iki takım arasındaki karşılaşma, elemelerin dördüncü haftası kapsamında aynı ayın 17'sinde Malavi'deki Bingu Uluslararası Stadı'nda yeniden oynanacak.

Mısır Millî Takımı, Angola, Güney Sudan ve Malavi millî takımlarının yer aldığı İkinci Grup'ta bulunuyor. Firavunlar 4 puanla puan tablosunun lideri konumunda; ikinci sıradaki Angola'ya averajla üstünlük sağlıyor. Malavi 3 puanla üçüncü sırada yer alırken, Güney Sudan Millî Takımı puansız olarak son sırada bulunuyor.

Mısır Millî Takımı, elemelerdeki yolculuğuna deplasmanda Angola karşısında golsüz berabere kalarak başlamış, ardından deplasmanda Güney Sudan'ı 5-0 mağlup ederek galibiyet serisine geri dönmüştü.