Nassr, takımın kilit isimlerini elinde tutma yönündeki girişimleri kapsamında yeni bir adımı sonuçlandırmaya yaklaşıyor. Kulüp yönetimi, önümüzdeki sezonlarda devamlılığını garanti altına alma isteği doğrultusunda, ilk futbol takımının sağ beki Nawaf Boushal'ın sözleşme yenileme görüşmelerinde ileri bir aşama kaydetti.

" Arriyadiyah " gazetesine konuşan özel bir kaynağa göre, Nassr yönetimi, son dönemde doğrudan görüşmelere girmesinin ardından, oyuncunun menajeri Ali el-Remmah ile sözleşmeyi dört sezon daha uzatmak üzere neredeyse nihai bir anlaşmaya ulaştı.

Yeni sözleşmenin mali detayları ve maddelerinin önümüzdeki aşamada netleşmesi ve bunun ardından anlaşmanın resmi olarak duyurulması bekleniyor. Özellikle Boushal, önümüzdeki ocak ayında, başka herhangi bir kulüple görüşme hakkı tanıyan serbest döneme girmeye yaklaşıyor.

27 yaşındaki Boushal'ı, Nassr ocak 2023'te Al-Fateh'ten beş sezonluk profesyonel bir sözleşmeyle kadrosuna katmış ve oyuncu, son yıllarda takımın sağ bek mevkisinde güvendiği isimlerden biri haline gelmişti.

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Oyuncu, Nassr forması altında 138 maça çıktı; bu maçlarda 3 gol atıp 19 asist yaptı, ayrıca 15 sarı kart gördü ve iki kez kırmızı kart gördü. Bunun yanı sıra, geçen sezon takımın Suudi Roshn Ligi şampiyonluğuna katkıda bulunan temel isimler arasında yer aldı.

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Uluslararası düzeyde ise Boushal, Suudi Arabistan Millî Takımı ile 31 maça çıktı ve geçen 6 ekimde Birleşik Arap Emirlikleri'ni iki golsüz yenerek Körfez Kupası'nı kazanan Suudi Arabistan kadrosunda yer aldı. Bu da oyuncunun Nassr'ın gelecek planları içinde kalmasının önemini artırıyor.