Fas, 2030 Dünya Kupası'na yönelik erken hazırlıklar çerçevesinde, turnuvaya İspanya ve Portekiz ile birlikte ev sahipliği yapacağı organizasyonda Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" ve turnuvanın düzenlenmesinde yer alan kurumlar lehine bir dizi vergi muafiyeti ve ayrıcalık paketini onayladı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Fas'ın parlamento tarafından cuma günü kabul edilen 2027 bütçe kanunu tasarısı, turnuvaya özel vergi düzenlemesi kapsamında kurumlar vergisi ve katma değer vergisi muafiyetlerinin yanı sıra ithalatla ilgili tedbirleri de içeriyor.

Yararlanacak taraflar arasında, ister merkezleri Fas içinde ister dışında olsun FIFA ve kolları ile turnuvanın düzenlenmesine bağlı kuruluş ve kurumlar yer alıyor.

Ayrıcalıklar yalnızca spor kurumlarıyla sınırlı değil; turnuvayla ilgili bazı gelir, prim ve tazminatların vergilerinden muafiyetleri de kapsıyor. Bunlardan mukim olmayan oyuncular, Dünya Kupası'nın düzenlenmesinde çalışmak üzere Fas'a gelen kişiler ve hazırlıklara katılan gönüllüler yararlanacak.

Bu uygulamaların 1 Ocak 2027 itibarıyla başlaması, bazılarının ise turnuvanın hazırlık ve düzenlenmesinin farklı aşamalarını kapsayacak şekilde 2032 yılı sonuna kadar yürürlükte kalması planlanıyor.

Fas, İspanya ve Portekiz 2030 Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yaparken, turnuvanın 1930'da Uruguay'ın ev sahipliğinde düzenlenen ilk edisyonunun başlamasının üzerinden 100 yıl geçmesini kutlamak amacıyla Uruguay, Arjantin ve Paraguay millî takımlarının açılış maçları kendi ülkelerinde oynanacak.

Bu adım Dünya Kupası tarihinde bir ilk değil; aralarında Güney Afrika, Brezilya, Rusya ve Katar'ın da bulunduğu ev sahibi ülkeler, daha önce FIFA ve turnuvanın düzenlenmesinde yer alan taraflar lehine vergi ayrıcalıkları ve muafiyetleri onaylamıştı.