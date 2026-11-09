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FBL-GER-BUNDESLIGA-SCHALKE-NUREMBERGAFP
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Beklenen açıklama öncesi resmi bir adım: Raul yeni bir teknik direktörlük durağına yaklaşıyor

Cadiz - Real Oviedo
Cadiz
Real Oviedo
Segunda Division
İspanya

İspanya'da

Real Oviedo kulübü bugün pazartesi günü, son Cádiz galibiyetine (2-1) rağmen teknik direktörü Julián Calero'nun görevine son verdiğini açıkladı. Bu karar, İspanyol teknik adamın takımla olan yolculuğunu göreve gelmesinden yalnızca 4 ay sonra sona erdirirken, eski Real Madrid yıldızı Raúl González Blanco'nun önümüzdeki dönemde takımın başına geçmesinin önünü açtı.

İspanyol "Marca" gazetesi, Oviedo yönetiminin Calero'nun yerine Raúl'u seçmekte karar kıldığını, kulübün sahibi olan Pachuca grubunun başkanı Jesús Martínez'in onun kişiliğini, futbol kariyerini ve futbola olan hâkimiyetini takdir ettiğini belirtti.

Raúl'un Asturyalı kulüple özel bir ilişkisi de bulunuyor; zira oğlu Vetusta takımının saflarında oynuyor.

Oviedo, resmi bir açıklamada, 30 Haziran 2027'ye kadar uzanan Calero'nun sözleşmesinin sona erdirildiğini, teknik ekibinden de ayrılındığını doğruladı ve kulüpteki görev süreleri boyunca sundukları için kendilerine teşekkür etti.

Gelecek maçlar
OVI

OVI

Segunda Division

14 Kas 2026

GIR

GIR

EIB

EIB

Segunda Division

15 Kas 2026

CAD

CAD

Böylece Calero, önümüzdeki cumartesi "Carlos Tartiere" stadında oynanması planlanan Girona maçında takımı çalıştırmayacak; bu sırada yönetim yeni teknik direktörle anlaşma işlemlerini tamamlayacak.

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