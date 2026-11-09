Real Oviedo kulübü bugün pazartesi günü, son Cádiz galibiyetine (2-1) rağmen teknik direktörü Julián Calero'nun görevine son verdiğini açıkladı. Bu karar, İspanyol teknik adamın takımla olan yolculuğunu göreve gelmesinden yalnızca 4 ay sonra sona erdirirken, eski Real Madrid yıldızı Raúl González Blanco'nun önümüzdeki dönemde takımın başına geçmesinin önünü açtı.

İspanyol "Marca" gazetesi, Oviedo yönetiminin Calero'nun yerine Raúl'u seçmekte karar kıldığını, kulübün sahibi olan Pachuca grubunun başkanı Jesús Martínez'in onun kişiliğini, futbol kariyerini ve futbola olan hâkimiyetini takdir ettiğini belirtti.

Raúl'un Asturyalı kulüple özel bir ilişkisi de bulunuyor; zira oğlu Vetusta takımının saflarında oynuyor.

Oviedo, resmi bir açıklamada, 30 Haziran 2027'ye kadar uzanan Calero'nun sözleşmesinin sona erdirildiğini, teknik ekibinden de ayrılındığını doğruladı ve kulüpteki görev süreleri boyunca sundukları için kendilerine teşekkür etti.

Böylece Calero, önümüzdeki cumartesi "Carlos Tartiere" stadında oynanması planlanan Girona maçında takımı çalıştırmayacak; bu sırada yönetim yeni teknik direktörle anlaşma işlemlerini tamamlayacak.