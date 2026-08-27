Liverpool Kulübü'nün teknik direktörü İspanyol Andoni Iraola, perşembe akşamı Monako'da gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kurası sonuçları hakkında konuşarak, çekilen kurayı "iple çektiğimiz bir meydan okuma" olarak nitelendirdi.

Liverpool bu sezonki Avrupa yol haritasını öğrendi; kura, ekibi ağır sıklet karşılaşmalara sürükledi.

Anfield stadı, kendi sahasındaki dört maçında Atletico Madrid, Porto, Villarreal ve Lens takımlarını ağırlarken, Iraola deplasmanda Inter Milan, Club Brugge, Fenerbahçe ve Avusturya ekibi LASK karşısında zorlu sınavlar verecek.

Iraola, kulübün resmî internet sitesi üzerinden yaptığı ilk açıklamasında şöyle konuştu: "Heyecan verici ve zorlu bir kura, ancak kura sonucu ne olursa olsun güçlü takımlarla karşılaşacağımızı önceden biliyorduk ve gerçekten de böyle oldu."

İspanyol teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gücü işte budur, bu yüzden bu turnuvada yer almak gerçek bir sınavdır. Bu maçların her biri kendine has bir şekilde zorlu bir meydan okuma teşkil edecek, dolayısıyla bunlara en iyi şekilde hazırlanmalı ve sahada elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

Şampiyonlar Ligi konusunda hevesli olmasına rağmen Iraola, önce yerel gündeme odaklanmanın gerekliliğinin altını çizerek şunları söyledi: "Hazır olmak bize bağlı, ancak ondan önce Premier Lig'de iki önemli maçımız var ve Şampiyonlar Ligi'ni düşünmeden önce tamamen bunlara odaklanacağız."

Iraola, Anfield taraftarlarına duygusal bir mesaj gönderdi: "UEFA Şampiyonlar Ligi, büyük bir istekle iple çektiğimiz bir meydan okumadır. Ayrıca Anfield stadında yaşayacağımız muhteşem Avrupa geceleri ve İtalya, Belçika, Avusturya ile Türkiye'deki stadyumlara yapacağımız ziyaretler nedeniyle taraftarlarımız için de heyecan verici."

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Açıklamalarını şöyle noktaladı: "Buraya geldiğimde UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ne kadar özel olduğunu ve Liverpool'un tarihiyle ne kadar iç içe olduğunu biliyordum, bu yüzden bu turnuvada takımla birlikte çalışmak benim ve ekibim için bir onur olacak."